ATP - Melbourne : Gasquet, positif au Covid-19 et forfait, Pouille sorti par le 267eme mondial !

Sale temps pour les Français à Melbourne. Richard Gasquet, qui aurait dû participer au tournoi, ne le jouera finalement pas. Quant à Lucas Pouille, qui espérait que le fait d'être inscrit en qualifications, lui permettrait de rallier le tableau principal, il est tombé de très haut. Débarrassé de Marco Cecchinato, finalement forfait en raison d'une blessure à un pied, l'ancien numéro 1 français redescendu à la 155eme place pensait avoir gagné au change en se frottant au compatriote de Cecchinato Andrea Vavassori. Malheureusement pour le demi-finaliste de l'Open d'Australie 2019, il s'est pris les pieds dans le tapis face à l'Italien, classé au... 267eme rang mondial. Le Nordiste, qui risque de ne devoir se contenter que de séances d'entraînement d'ici à l'Open d'Australie - il est certain de le disputer dans la mesure où il a été invité par la Fédération australienne - pour préparer le rendez-vous de Melbourne après cette claque de lundi, s'est incliné en trois sets (6-7, 7-6, 6-3) et 2h26 de jeu.

Et si Paire participait finalement ?

Richard Gasquet ne pourra pas venger son compatriote, dans la mesure où il ne participera finalement pas au tournoi. Le Biterrois devait débuter mardi face au Biélorusse Ilya Ivashka, mais il a été testé positif au Covid-19 depuis et isolé immédiatement. Il cède sa place dans le tableau au Finlandais Emil Ruusuvuori. Gasquet, contraint de renoncer à l'Open d'Australie l'année dernière après s'être blessé à un pied, devrait comme Pouille aborder ce premier tournoi du Grand Chelem de la saison sans compétition dans les jambes. Adrian Mannarino pourrait donc être notre unique représentant cette semaine. A moins que Benoît Paire, actuellement isolé après avoir été testé positif au Covid-19 lui aussi, ne dispute finalement le tournoi. Lundi, il figurait toujours au sein du tableau, avec un qualifié pour premier adversaire.



Le tableau de Melbourne après le forfait de Richard Gasquet



MELBOURNE (Australie, ATP 250, dur extérieur, 458 181€)

Tenant du titre : Dan Evans (GBR)



1er tour

Nadal (ESP, n°1) - Bye

Q - Giron (USA)

Popyrin (AUS) - Travaglia (ITA)

Griekspoor (PBS) - Koepfer (ALL, n°7)



Goffin (BEL, n°4) - Bye

Molcan (SLQ) - Kyrgios (AUS, WC)

O'Connell (AUS, WC) - Thompson (USA)

Ruusuvuori (FIN, LL) - Ivashka (BIE, n°6)



McDonald (USA, n°8) - Gojowczyk (ALL)

Mannarino (FRA) - Van de Zandschulp (PBS)

Bagnis (ARG) - Murray (GBR, WC)

Dimitrov (BUL, n°3) - Bye



Paire (FRA, n°5) - Q

Munar (ESP) - Anderson (AFS)

Q - Q

Opelka (USA, n°2) - Bye