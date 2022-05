Sur le flanc depuis sa défaite en quart de finale au Masters 1000 de Miami le 31 mars dernier devant le Polonais Hubert Hurkacz, Daniil Medvedev a subi une opération pour soigner une hernie. Le Russe avait pris soin d'informer ses fans de cette décision via une publication son compte Twitter le 2 avril. "Salut tout le monde. Ces derniers mois j'ai joué avec une petite hernie. Ensemble avec mon équipe, nous avons décidé d'avoir recours à une petite intervention pour régler ce problème.sur les courts. Merci de votre soutien."Alors que la saison sur terre battue de l'éphémère numéro un mondial (roi du classement ATP durant trois semaines entre fin février et mi-mars) semblait tourner au vinaigre, il réussira finalement à effectuer son retour une semaine avant le grand rendez-vous sur la surface ocre, le tournoi de Roland-Garros. Ce vendredi,qui se tiendra entre le 14 et le 21 mai. Les organisateurs du tournoi ont ainsi décerné une wild-card au numéro 2 mondial dont le premier et dernier test avec le tournoi du Grand Chelem de Paris aura lieu au Parc des Eaux-Vives.A Genève, d'autres têtes d'affiche telles que Casper Ruud, Denis Shapovalov ou encore Reilly Opelka seront présentes, à l'instar également du Français Benoit Paire., il n'a plus soulevé le moindre trophée depuis son sacre en Grand Chelem à New York en septembre 2021. A l'Open d'Australie en janvier il s'était incliné en finale contre Rafael Nadal après avoir pourtant mené deux manches à zéro.