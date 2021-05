ATP : Medvedev retrouve la deuxième place, Berrettini grimpe à la 9eme place

Berrettini déloge Schwartzman

TENNIS / CLASSEMENT ATP

Classement au 10 mai 2021

Gaël Monfils (FRA) 2 703

Ugo Humbert (FRA) 1 825

35- Benoît Paire (FRA) 1 680

Adrian Mannarino (FRA) 1 651 (-2)



53- Richard Gasquet (FRA) 1 163 (-1)

Jérémy Chardy (FRA) 1 145 (-3)

Corentin Moutet (FRA) 1 002 (-1)

Gilles Simon (FRA) 995

Jo-Wilfried Tsonga (FRA) 975 (+1)

Lucas Pouille (FRA) 897 (-4)

Pierre-Hugues Herbert (FRA) 897 (-2)

Un peu moins de deux mois après que le Russe est venu s'intercaler une première fois entre Novak Djokovic et le Majorquin,Nadal, qui avait récupéré sa deuxième place il y a quinze jours en remportant le tournoi de Barcelone pour la douzième fois de sa carrière, paye au prix fort son élimination dès les quarts de finale, cette semaine à Madrid, lui qui avait déjà quitté l'épreuve à ce stade le mois dernier à Monte-Carlo (défaite contre Andrey Rublev).(il s'est fait sortir dès son deuxième match à Madrid, face au Chilien Cristian Garin). A vingt jours du coup d'envoi de Roland-Garros que le maître des lieux (treize sacres) devrait donc aborder dans la peau de tête de série numéro 3 uniquement, Medvedev devance Nadal de 150 points dans ce classement toujours nettement dominé par Novak Djokovic, absent dans la capitale espagnole.Matteo Berrettini, lui, avait fait le déplacement à Madrid. Et l'Italien a bien fait, puisqu'il a atteint la finale, uniquement défait sur la dernière marche par Alexander Zverev, toujours 6eme dans la hiérarchie, après avoir mené un set à rien face à l'Allemand.Côté français, c'est la soupe à la grimace. Tandis que le mieux classé de nos représentants Gaël Monfils (15eme) n'a toujours pas gagné un match en 2021, seul Jo-Wilfried Tsonga (72eme) progresse. Le Manceau grimpe d'un cran.Le Nordiste, désormais 86eme, se rapproche dangereusement de la seconde moitié du Top 100.Daniil Medvedev (RUS) 9 780 (+1)Rafael Nadal (ESP) 9 630 (-1)Dominic Thiem (AUT) 8 365Stefanos Tsitsipas (GRE) 7 610Alexander Zverev (ALL) 6 945Andrey Rublev (RUS) 6 000Roger Federer (SUI) 5 785Matteo Berrettini (ITA) 4 048 (+1)Diego Schwartzman (ARG) 3 765 (-1)