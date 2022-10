ATP : Medvedev craint une blessure musculaire sérieuse

No. 4 seed 🇷🇸 @DjokerNole advances to the final after Medvedev is forced to retire due to injury.

La fin de saison de Medvedev au conditionnel

Daniil Medvedev a frustré le public d’Astana. Alors qu’il donnait la réplique à Novak Djokovic et qu’une troisième manche s’annonçait à l’occasion de la deuxième demi-finale du tournoi ATP organisé dans la capitale kazakhe, le numéro 4 mondial est allé voir le Serbe pour jeter l’éponge à la surprise générale et sans signe avant-coureur. Présent face à la presse quelques minutes après la conclusion de la rencontre, Daniil Medvedev a confirmé qu’une blessure l’a coupé dans son élan. « J'ai senti une douleur à la jambe gauche après le premier point du jeu décisif, a déclaré le Russe dans des propos recueillis par le quotidien L’Equipe. Cela ressemblait à une crampe, mais en fait non. » Admettant être dans l’incertitude quant à l’attitude à tenir face à cette blessure, Daniil Medvedev a confié qu’il ne serait pas allé au-delà de cette demi-finale. « Même si j'avais gagné le match, cela aurait été difficile de jouer la finale, a-t-il affirmé. Je sentais que ça pouvait s'aggraver et je n'ai pas voulu prendre de risque. »Un principe de précaution qui va pousser le numéro 4 mondial à faire le nécessaire pour connaître la nature et la gravité exacte de cette blessure. « Je vais rentrer à Monaco et passer une IRM pour savoir ce qu'il en est, s'il y a déchirure ou pas », a-t-il ajouté face à la presse avant de confirmer une fois de plus que sa participation au tournoi d’Astana s’est achevée dès que la douleur a commencé à poindre à l’entame du jeu décisif de la deuxième manche face à Novak Djokovic. « En tout cas, je savais que je ne pouvais pas jouer un set de plus, je ne pouvais pas tenir les rallyes », a-t-il conclu lors de cette conférence de presse. Annoncé sur la liste d’entrée du tournoi ATP de Vienne, prévu du 24 au 30 octobre prochain, en tant que tête de série numéro 1 puis du Masters 1000 de Paris-Bercy comme quatrième dans la hiérarchie du 31 octobre du 6 novembre prochains, Daniil Medvedev semble sérieusement incertain pour ces deux événements mais également pour le Masters de Turin du 13 au 20 novembre.