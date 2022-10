ATP : Medvedev a découvert sa sensibilité en devenant papa, mais reste compétiteur

"I'm actually a sensitive person!"@DaniilMedwed reflects on his new life as a father 😇 pic.twitter.com/NxC1vHgfav

Medvedev n'a plus mal aux adducteurs

En l’espace d’une semaine, Rafael Nadal (le 8 octobre), Daniil Medvedev (le 14) et Gaël Monfils (le 15) sont tous les trois devenus papas pour la première fois. Si le monde du tennis était au courant de la future paternité de l’Espagnol et du Français, cela n’était pas le cas du Russe, qui a surpris son monde en annonçant la naissance de sa fille, à Nice, quatre ans après son mariage avec Daria Chernyshkova. Le Russe de 26 ans va disputer cette semaine à Vienne son premier tournoi en tant que papa, et il a avoué à Tennis TV que ce nouveau statut l’avait chamboulé plus qu’il ne le pensait. «Je suis une personne assez froide dans la vie, et puis j'ai ressenti tellement de bonnes émotions que je me suis dit "Waouh, je suis en fait une personne sensible. Je peux être une personne sensible." J’ai ressenti beaucoup de plaisir, beaucoup de bons sentiments. »Même s’il a découvert cette sensibilité, l’ancien n°1 mondial n’en reste pas moins un joueur de tennis qui espère réussir une très belle fin de saison. « Je suis un compétiteur. Je veux continuer à participer à des tournois, essayer de faire de mon mieux, gagner. Je me suis beaucoup entraîné avant de venir ici. En ces termes, rien ne changera. Je veux toujours gagner », explique celui qui entrera en lice face à Nikoloz Basilashvili, mercredi, avant un éventuel deuxième tour contre Dominic Thiem ou Tommy Paul. Lors de sa dernière apparition sur le circuit ATP, en demi-finale à Astana le 8 octobre, le Russe avait été contraint à l’abandon contre Novak Djokovic en raison d’une blessure aux adducteurs. Mais il assure que ce n’est plus qu’un mauvais souvenir. « J'ai pu avoir une session complète à 100% samedi pour décider si je venais ici parce que je n'étais pas sûr.». Une bonne nouvelle pour celui qui est actuellement 5eme à la Race et virtuel prochain qualifié pour le Masters. Une victoire en finale à Vienne devrait lui permettre de se qualifier pour le Tournoi des Maîtres, quel que soit son résultat à Bercy la semaine prochaine.