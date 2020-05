ATP : Mayot a-t-il aussi contracté le coronavirus en octobre ?

BFM TV a révélé mardi qu'une dizaine d'athlètes français auraient pu être atteints par le coronavirus dès le mois d'octobre, à l'occasion des Jeux Mondiaux militaires de Wuhan (du 18 au 27 octobre). Parmi lesquels Elodie Clouvel, la vice-championne olympique de pentathlon moderne, qui s'était déjà exprimée sur le sujet fin mars (pour TL7) : « On est tous tombés malades après ces Jeux. J'ai eu des trucs que je n'avais pas eus avant, on ne s'est pas plus inquiétés car on n'en parlait pas encore. Le médecin militaire nous a confirmé. » Dans la foulée, c'est le jeune tennisman Harold Mayot qui fait le lien avec son Masters des jeunes, disputé au même moment.







Seule différence notoire, la compétition s'est déroulée à Chengdu, soit à environ 1 300 km à l'ouest de Wuhan. Le n°1 mondial juniors, qui vient de gagner l'Open d'Australie, raconte pour L'Equipe : « La première nuit, c'était un enfer. Je me suis réveillé vers trois heures du matin en transpirant à grosses gouttes. J'avais des frissons, des crampes... Je ne m'étais jamais senti aussi mal. Pendant quatre ou cinq jours, j'avais du mal à respirer. Mon docteur m'a dit que c'était une très grosse grippe. Beaucoup de gens l'ont eu autour de moi, notamment mon père et ma belle-mère. Je l'ai refilé à tout le monde. »