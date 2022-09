ATP - Masters : Tsitsipas quatrième qualifié

Des résultats en dents de scie pour Tsitsipas

On connait la moitié du plateau du Masters ATP 2022 ! Stefanos Tsitsipas a rejoint ce vendredi Rafael Nadal (qualifié depuis le 2 septembre), Carlos Alcaraz (qualifié depuis le 8 septembre) et Casper Ruud (qualifié depuis ce jeudi) au Masters de Turin, qui se déroulera du 13 au 20 novembre. Le Grec, qui ne joue pas cette semaine mais a bénéficié des mauvais résultats de ses rivaux à la Race, sera présent au Tournoi des Maitres pour la quatrième année d’affilée, après avoir remporté le trophée en 2019 (contre Dominic Thiem) puis avoir été éliminé en phase de poules en 2020 et avoir jeté l’éponge après un seul match en 2021 en raison d’une blessure au coude.Il a remporté le Masters 1000 de Monte-Carlo puis le tournoi sur gazon de Majorque, et a également disputé la finale à Rotterdam, et aux Masters 1000 de Rome et de Cincinnati.En Grand Chelem, Tsitsipas a bien débuté mais a très mal fini, avec une demi-finale à l’Open d’Australie, un huitième de finale à Roland-Garros, un troisième tour à Wimbledon et une élimination d’entrée à l’US Open. Depuis cette défaite à New York, il a gagné deux matchs de Coupe Davis contre la Tunisie et disputé deux matchs de Laver Cup, et on devrait le retrouver la semaine prochaine du côté d’Astana, mais sans la pression d’accumuler les points en vue de la qualification au Masters.Mais il reste encore cinq semaines de compétition et un total de 2500 points à prendre. A noter que Novak Djokovic, actuellement 15eme à la Race après une saison très particulière pour lui, sera qualifié pour le Masters même sans être dans le Top 8 de la Race, car il a remporté un Grand Chelem cette année, à condition de finir dans le Top 20 de l'ATP (il est actuellement 7eme).