ATP - Masters : Tsitsipas forfait et remplacé par Norrie

Un deuxième forfait à déplorer au Masters ATP de Turin ! Après Matteo Berrettini, touché aux abdominaux, c'est Stefanos Tsitsipas, blessé au coude droit, qui est contraint de renoncer au tournoi des Maîtres avant son deuxième match de poules. Le Grec de 23 ans avait déjà dû abandonner en seizièmes de finale du Rolex Paris Masters contre Alexei Popyrin, il y a tout juste deux semaines. Mais il avait pu tenir son rang pour son entrée en lice à Turin, contre Andrey Rublev. Cependant, il s'était incliné 6-4, 6-4 lundi contre le Russe, après avoir montré des signes de méforme physique, même s'il avait réussi à servir 12 aces et qu'il ne portait pas de protection au niveau du coude. Finalement le n°4 mondial a annoncé ce mercredi en début d'après-midi qu'il ne pourrait pas tenir sa place pour son match de 21h00 contre Casper Ruud. C'est donc le Britannique Cameron Norrie, deuxième remplaçant (Jannik Sinner ayant déjà pris la place de son compatriote Berrettini) qui défiera le Norvégien, pour le tout premier match de sa carrière dans un Masters. A 26 ans, le natif de Johannesburg vit tout simplement la meilleure saison de sa carrière, lui a qui remporté le Masters 1000 d'Indian Wells et le tournoi de Los Cabos, et disputé la finale à Estoril, à Lyon, au Queen's et à San Diego. C'est d'ailleurs à San Diego qu'il a disputé son unique match contre Ruud, s'inclinant 6-0, 6-2 en finale.

Une saison coupée en deux pour Tsitsipas

Quant à Stefanos Tsitsipas, sa saison 2021 se termine donc ce mercredi, et on peut clairement dire qu'il y a eu un avant et un après Roland-Garros. Durant les six premiers mois de l'année, le Grec a brillé, disputant les demi-finales à l'Open d'Australie et à Rotterdam, la finale à Acapulco, Barcelone et à Roland-Garros, et remportant le trophée à Montec-Carlo et à Lyon. Mais la finale perdue Porte d'Auteuil contre Nvak Djokovic en cinq sets après avoir mené deux manches à zéro lui a fait beaucoup de mal, car ensuite, il s'est incliné d'entrée à Wimbledon et au troisième tour à l'US Open, et n'a disputé que deux demi-finales, à Toronto et à Cincinnati. Mais que Tsitsipas se rassure, il restera quoi qu'il arrive n°4 mondial à la fin de cette saison.