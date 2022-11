ATP - Masters : Ruud s'impose face à Auger-Aliassime

CASPER FOR THE WIN! 🔥@CasperRuud98 defeats Felix Auger-Aliassime in his opening match at the #NittoATPFinals 💪 pic.twitter.com/7a5inwEb08

— ATP Tour (@atptour) November 13, 2022

Auger-Aliassime avait trop de failles, Ruud en a profité

Casper Ruud renoue avec la victoire au meilleur moment. Chahuté depuis sa finale perdue à l’US Open face à Carlos Alcaraz, avec seulement deux succès en l’espace de deux mois, le Norvégien a ouvert le Masters ATP par un succès face à Félix Auger-Aliassime au terme d’un bras de fer. En effet, la première manche a vu les serveurs être à la fête. En l’espace de douze jeux, il n’y a pas eu la moindre balle de break à signaler et même aucun ayant été jusqu’à l’avantage. Avec sa mise en jeu remporté blanche, Casper Ruud a donné le ton et ceci s’est reproduit à cinq reprises supplémentaires sur le chemin d’un tiebreak qui est très vite apparu comme inévitable. Ce jeu décisif, le Norvégien a su l’aborder par le bon bout en remportant un point sur le service de Félix Auger-Aliassime. Toutefois, le Canadien a immédiatement su répliquer pour revenir à hauteur. Remportant alors trois échanges consécutifs, Casper Ruud est parvenu à faire tourner ce premier set en sa faveur au bout d’une heure de combat.La deuxième manche est partie sur les mêmes bases mais, très vite, c’est Casper Ruud qui a été en difficulté. En effet, le numéro 4 mondial a dû passer par deux égalités pour tenir son service à l’issue du quatrième jeu. Toutefois, c’est bien le Norvégien qui est allé chercher la toute première balle de break dans cette rencontre. Dans un septième jeu qui, une fois encore, s’est montré décisif, Casper Ruud a su convertir cette occasion de prendre le service de Félix Auger-Aliassime. Le numéro 6 mondial a alors essayé de répliquer mais ses défaillances dans certains secteurs de jeu, notamment le revers, ont été trop criantes pour lui permettre de se relancer. Casper Ruud a alors pu confirmer son break et s’avancer somme toute tranquillement vers la victoire. La première balle de match a été la bonne pour le Norvégien (7-6, 6-4 en 1h52’), qui prend les devants dans le Groupe Vert avant le duel entre Rafael Nadal et Taylor Fritz en soirée au Pala Alpitour de Turin. Pour sa première dans le « Tournoi des Maîtres », Félix Auger-Aliassime n’a pas été au rendez-vous et devra vite réagir.