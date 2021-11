ATP - Masters : Rublev domine Tsitsipas sans trembler

Red-hot start 🔥@AndreyRublev97 powers past 2019 champion Tsitsipas 6-4 6-4 to get his first win of the 2021 #NittoATPFinals pic.twitter.com/mv9gTC9m0N

MASTERS ATP 2021

Phase de groupes

Dimanche 14 novembre 2021

Mardi 16 novembre 2021

Eliminé en phase de poules l'an passé pour son premier Masters avec un bilan d'une victoire (contre Thiem) pour deux défaites (contre Nadal et Tsitsipas), Andrey Rublev, classé trois rangs au-dessus cette année (5eme contre 8eme) compte bien rallier le dernier carré cette année à Turin, et le Russe a fait une partie du chemin en dominant Stefanos Tsitsipas pour son entrée en lice.Car même si Tsitsipas ne portait pas de bandage, il est apparu assez émoussé physiquement, comme lors de toute la deuxième partie de saison d'ailleurs, lui qui avait été si brillant jusqu'à Roland-Garros. Le Russe a servi 9 aces, a remporté 90% des points derrière sa première balle et n'a pas eu de balle de break à défendre. Face à un tel mur, Tsitsipas n'a pas pu faire grand chose, même s'il a servi 12 aces de son côté, mais il a perdu son service à 2-2 dans chaque set et n'a pas eu la moindre opportunité de revenir au score. Rublev jouera donc sa place en demi-finale contre Novak Djokovic mercredi, alors que Tsitsipas jouera sa survie contre Casper Ruud. Mais le Grec aura-t-il encore la force ?Du 14 au 21 novembre 2021 à Turin (Italie)Stefanos Tsitsipas (GRE, n°4) : 0 victoire, 1 défaite, 0 set gagné, 2 sets perdusCasper Ruud (NOR, n°8) : 0 victoire, 1 défaite, 0 set gagné, 2 sets perdusbat Ruud (NOR, n°8) : 7-6 (4), 6-2bat Tsitsipas (GRE, n°4) : 6-4, 6-4Hubert Hurkacz (POL, n°7) : 0 victoire, 1 défaite, 1 set gagné, 2 sets perdusMatteo Berrettini (ITA, n°6) : 0 victoire, 1 défaite, 0 set gagné, 2 sets perdusbat Hurkacz (POL, n°7) : 6-7 (5), 6-3, 6-4bat Berrettini (ITA, n°6) : 7-6 (7), 1-0 abandonMedvedev (RUS, n°2) - Zverev (ALL, n°3)Berrettini (ITA, n°6) - Hurkacz (POL, n°7)