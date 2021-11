ATP - Masters NextGen : Nakashima premier vainqueur du jour

C'est parti pour le Masters NextGen 2021 ! A Milan, les huit meilleurs joueurs de moins de 22 ans (sauf Felix Auger-Aliassime et Jannik Sinner, qui ont préféré renoncer) vont s'affronter cette semaine pour tenter de succéder à Hyeon Chung, Stefanos Tsitsipas et Jannik Sinner, les trois premiers vainqueurs de ce "Masters des jeunes". Brandon Nakashima (20 ans, 63eme) et Juan Manuel Cerundolo (19 ans, 91eme) étaient les premiers à en découdre dans le cadre du groupe A, dans ce tournoi aux règles différentes du circuit ATP, avec des sets en quatre jeux, la règle du no-ad (pas d'avantage donc balle de jeu à 40-40) et du no-let au service, le coaching autorisé, les pauses toilettes limitées à trois minutes, et la possibilité pour les spectateurs de se déplacer quand ils veulent. Et c'est l'Américain, finaliste de deux tournois cette saison (à Los Cabos et Atlanta) qui a fait respecter la hiérarchie en s'imposant 4-1, 3-4, 4-1, 4-0 en 1h31 contre l'Argentin, qu'il avait déjà battu lors d'un tournoi ITF la saison dernière. Une autre époque pour les deux joueurs... Nakashima a notamment servi 5 aces et n'a pas eu la moindre balle de break à défendre, perdant seulement le deuxième set 7-3 au tie-break. Il prend donc la tête du groupe, avant le match entre l’Espagnol Carlos Alcaraz (18 ans, 32eme), joueur le mieux classé du tournoi, et le Danois Holger Rune (18 ans, 114eme).



MASTERS NEXTGEN 2021

Du 9 au 13 novembre à Milan



Phase de poules



Groupe A

1- Brandon Nakashima (USA, n°4) : 1 victoire, 0 défaite, 3 sets gagnés, 1 set perdu

2- Juan Manuel Cerundolo (ARG, n°5) : 0 victoire, 1 défaite, 1 set gagné, 3 sets perdus

Carlos Alcaraz (ESP, n°1)

Holger Rune (DAN, n°7)



Groupe B

Sebastian Korda (USA, n°2)

Lorenzi Musetti (ITA, n°3)

Sebastian Baez (ARG, n°6)

Hugo Gaston (FRA, n°8)



>>> Les deux premiers de chaque groupe se qualifient pour les demi-finales.



Mardi 9 novembre

Nakashima (USA, n°4) bat Cerundolo (ARG, n°5) : 4-1, 3-4, 4-1, 4-0

Suivi de : Alcaraz (ESP, n°1) - Rune (DAN, n°7

A partir de 19h30 : Korda (USA, n°2) - Gaston (FRA, n°8)

Suivi de : Musetti (ITA, n°3) - Baez (ARG, n°6)