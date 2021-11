Alcaraz démarre très fort



Muy contento de estar en Milán preparándome para la @nextgenfinals 🚀🔥

Very happy to be in Milan preparing for the @nextgenfinals 🚀🔥 pic.twitter.com/LUTg8jLcSB

— Carlos Alcaraz (@alcarazcarlos03) November 7, 2021

MASTERS NEXTGEN 2021

Du 9 au 13 novembre à Milan

Groupe B

Hugo Gaston (FRA, n°8)

Mardi 9 novembre

Gaston (FRA, n°8)

C'est parti pour le Masters NextGen 2021 ! A Milan, les huit meilleurs joueurs de moins de 22 ans (sauf Felix Auger-Aliassime et Jannik Sinner, qui ont préféré renoncer) vont s'affronter cette semaine pour tenter de succéder à Hyeon Chung, Stefanos Tsitsipas et Jannik Sinner, les trois premiers vainqueurs de ce « Masters des jeunes ». Brandon Nakashima (20 ans, 63eme) et Juan Manuel Cerundolo (19 ans, 91eme) étaient les premiers à en découdre dans le cadre du groupe A, dans ce tournoi aux règles différentes du circuit ATP, avec des sets en quatre jeux, la règle du no-ad (pas d'avantage donc balle de jeu à 40-40) et du no-let au service, le coaching autorisé, les pauses toilettes limitées à trois minutes, et la possibilité pour les spectateurs de se déplacer quand ils veulent. Et c'est l'Américain, finaliste de deux tournois cette saison (à Los Cabos et Atlanta) qui a fait respecter la hiérarchie en s'imposant 4-1, 3-4, 4-1, 4-0 en 1h31 contre l'Argentin, qu'il avait déjà battu lors d'un tournoi ITF la saison dernière. Une autre époque pour les deux joueurs... Nakashima a notamment servi 5 aces et n'a pas eu la moindre balle de break à défendre, perdant seulement le deuxième set 7-3 au tie-break.Un succès qui a permis à l’Américain de prendre provisoirement la tête du Groupe A… mais l’Espagnol Carlos Alcaraz (18 ans, 32eme) a réalisé un début de tournoi tonitruant contre le Danois Holger Rune (18ans, 114eme). Un duel qui a démarré par une première manche très serrée. En effet, il a fallu attendre d’être aux portes du jeu décisif pour voir les premières balles de break pour Carlos Alcaraz. Mais la tête de série numéro 1 de ce Masters NextGen n’a pas su les convertir et s’est retrouvé emmené dans un tiebreak conclu au forceps. S’il a manqué le coche pour le break dans le premier set, l’Espagnol a eu moins de scrupules dans le deuxième. En effet, dès sa première occasion, Carlos Alcaraz a pris le service d’Holger Rune avant de conclure sur un jeu blanc et de consolider son avantage. Le Danois n’a alors plus vu le jour et n’a marqué que trois points dans un troisième set à sens unique et qui permet à l’Espagnol de prendre la main dans ce Groupe A (4-3, 4-2, 4-0 en 1h18’).Juan Manuel Cerundolo (ARG, n°5) : 0 victoire, 1 défaite, 1 set gagné, 3 sets perdusHolger Rune (DAN, n°7) : 0 victoire, 1 défaite, 0 set gagné, 3 sets perdusSebastian Korda (USA, n°2)Lorenzi Musetti (ITA, n°3)Sebastian Baez (ARG, n°6)>>> Les deux premiers de chaque groupe se qualifient pour les demi-finales.bat Cerundolo (ARG, n°5) : 4-1, 3-4, 4-1, 4-0bat Rune (DAN, n°7) : 4-3 (6), 4-2, 4-0A partir de 19h30 : Korda (USA, n°2) -Suivi de : Musetti (ITA, n°3) - Baez (ARG, n°6)