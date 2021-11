Alcaraz premier qualifié

MASTERS NEXTGEN 2021

Du 9 au 13 novembre à Milan

Groupe B

Hugo Gaston (FRA, n°8) : 0 victoire, 2 défaites, 4 sets gagnés, 6 sets perdus

Mercredi 10 novembre

Comme le veut la tradition, le premier match de la deuxième journée du Masters NextGen de Milan mettait aux prises deux joueurs s'étant inclinés la veille. Et dans le cadre du groupe A, Holger Rune a battu Juan Manuel Cerundolo et conserve donc ses chances de qualifications pour le dernier carré, alors que l'Argentin est d'ores et déjà éliminé.Même s'il a été plutôt irrégulier au service (4 aces, 5 doubles-fautes) et qu'il a connu un coup de mou physique dans le troisième set, Rune s'est bien repris et a signé une victoire plutôt logique. Il jouera donc son avenir dans la compétition jeudi face à Brandon Nakashima, alors que Cerundolo défiera le favori de ce Masters, Carlos Alcaraz, pour son dernier match avant des vacances méritées, lui qui est passé de la 341eme à la 91eme place mondiale cette année, et a remporté le tournoi de Cordoba.Carton plein pour Carlos Alcaraz, premier qualifié pour les demi-finales. Ce mercredi, du côté de Milan, l'Espagnol, 32eme joueur mondial et tête de série n°1, a signé une deuxième victoire en autant de rencontres déjà disputées, à l'occasion du Masters NextGen 2021. Cette fois, le joueur n'a laissé aucune chance à l'Américain Brandon Nakashima, 63eme joueur mondial et tête de série n°4, lui aussi battu en trois manches (4-3 (4), 4-1, 4-3 (4)) et 1h29 de jeu., sur sa première opportunité, lors du jeu décisif (4-3 (4)). Dans la deuxième manche, l'Américain a perdu son service d'entrée, avant de voir Carlos Alcaraz conclure à sa deuxième opportunité (4-1). Enfin, dans la troisième et dernière manche, les deux joueurs ont perdu un service chacun, avant donc d'en passer par un nouveau tie-break, pour le résultat que l'on connaît (4-3 (4)).Sebastian Korda comme Carlos Alcaraz. Ce mercredi soir, l'Américain, 39eme joueur mondial et tête de série n°2, s'est qualifié pour les demi-finales du Masters NextGen 2021, qui se déroule du côté de Milan. Dans le groupe B, le joueur a pris le dessus sur l'Argentin Sebastian Baez, 111eme joueur mondial et tête de série n°6, en trois manches (4-3 (3), 4-2, 4-2) et 1h15 de jeu.Sur le jeu suivant, l'Argentin s'est alors procuré une balle de set, avant de se faire débreaker puis de perdre son service suivant. Les deux hommes sont donc allés jusqu'au tie-break, remporté par Sebastian Korda, à sa première opportunité (4-3 (3)). Dans la deuxième manche, Sebastian Baez a perdu son tout dernier service et donc le set (4-2). Enfin, dans la troisième et dernière manche, le 39eme joueur mondial s'est procuré deux balles de break d'entrée, puis deux autres à 2-1, avant de parvenir à ses fins, au meilleur des moments, soit lorsqu'il s'est adjugé cette partie (4-2).Pas de miracle pour Hugo Gaston. Ce mercredi soir, au bout de la nuit,, 58eme joueur mondial et tête de série n°3, en cinq manches (4-3 (4), 4-3 (6), 2-4, 3-4 (7), 4-2) et 2h38 de jeu. Pourtant, encore une fois, le Français s'est bien battu. Pour preuve, il était mené deux manches à zéro. Dans le premier set, le Tricolore a sauvé trois balles de break à 1-1. A 3-3, il s'est procuré une balle de set, avant de céder son service suivant. Les deux hommes sont donc allés jusqu'au tie-break, que l'Italien a remporté à sa première opportunité (4-3 (4)). Dans la deuxième manche, le Transalpin s'est procuré quatre balles de break à 2-1, avant d'en sauver deux sur son service suivant. Juste après, c'est lui qui s'est procuré une balle de set. Mais ce n'était que partie remise, puisqu'il a eu le dernier mot, même s'il s'y est repris à trois fois, dans le jeu décisif (4-3 (6)). Dans la troisième manche, malgré deux balles de break à 2-2, Lorenzo Musetti a cédé son service dans la foulée, pour voir revenir son adversaire d'un soir à une manche à deux (2-4). Dans la quatrième manche, après trois nouvelles balles de break à 2-2, le 58eme joueur mondial en a sauvé deux dans la foulée, synonymes alors d'égalisation à deux manches partout pour Hugo Gaston., pour égaliser à deux manches partout (4-3 (7)). Enfin, dans l'ultime set, après deux premières balles de break d'entrée, la tête de série n°8, a dû en sauver deux à 1-2, avant de s'incliner sur la troisième à 2-3, synonyme de gain du match pour son adversaire, dans un match âprement disputé (4-2).Holger Rune (DAN, n°7) : 1 victoire, 1 défaite, 3 sets gagnés, 4 sets perdusJuan Manuel Cerundolo (ARG, n°5) : 0 victoire, 2 défaites, 2 sets gagnés, 6 sets perdusLorenzo Musetti (ITA, n°3) : 1 victoire, 1 défaite, 4 sets gagnés, 5 sets perdus>>> Les deux premiers de chaque groupe se qualifient pour les demi-finales.bat Cerundolo (ARG, n°5) : 4-1, 4-2, 1-4, 4-1bat Nakashima (USA, n°4) : 4-3 (4), 4-1, 4-3 (4)bat Baez (ARG, n°6) : 4-3 (3), 4-2, 4-2bat: 4-3 (4), 4-3 (6), 2-4, 3-4 (7), 4-2