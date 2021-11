ATP - Masters NextGen : Gaston avec Korda et Musetti

Qui pour succéder à Sinner ?

Après Ugo Humbert en 2019 (éliminé en phase de poules), Hugo Gaston en 2021 ! Le héros du Rolex Paris Masters cette semaine sera le deuxième Français à participer au Masters NextGen, cette compétition qui réunit depuis 2017 à Milan les meilleurs joueurs de moins de 22 ans (sept joueurs + un Italien issu d’un tournoi de qualification lors des trois premières éditions, mais pas cette année). Le tirage au sort de la phase de poules a été effectué ce samedi et le Toulousain a été placé dans le groupe B.Trois joueurs qu’il n’a encore jamais affrontés durant sa courte carrière. Les deux premiers du groupe seront qualifiés pour les demi-finales. Sur le papier, Gaston est le troisième joueur le mieux classé de cette poule, mais s’il reste sur sa lancée de sa folle semaine parisienne, le Français semble avoir les moyens d’inquiéter ses adversaires.Dans l’autre groupe, on retrouvera le joueur le mieux classé suite aux forfaits de Jannik Sinner et Felix Auger-Aliassime, l’Espagnol Carlos Alcaraz (18 ans, 32eme), l’Américain Brandon Nakashima (20 ans, 63eme), l’Argentin Juan Manuel Cerundolo (19 ans, 91eme) et le Danois Holger Rune (18 ans, 114eme).Et tous rêvent bien sûr de suivre les traces du Norvégien Casper Ruud et du Polonais Hubert Hurkacz, qui étaient à Milan en 2019 et 2018, et qui vont participer cette année au "vrai" Masters, à Turin.