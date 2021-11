Hugo Gaston n’y était tout simplement pas cette semaine à Milan. Après avoir brillé lors du Rolex Paris Masters avec un quart de finale, le 67eme joueur mondial a conclu sa participation au Masters NextGen par un troisième revers en autant de rencontres face à Sebastian Baez. A deux reprises, le Tricolore a pris le service de son adversaire mais le 111eme mondial a recollé à chaque fois pour ensuite dominer le jeu décisif. Sebastian Baez a conservé l’ascendant en allant chercher le service d’Hugo Gaston pour mener trois jeux à un dans la deuxième manche. Après avoir manqué deux balles de set sur le service du Français, l’Argentin a conclu sur un jeu blanc pour corser l’addition. Plus solide et en jambes, Sebastian Baez a dominé les échanges mais a dû attendre le troisième jeu du troisième set pour breaker avant de tenir son service au point décisif. L’Argentin a mis un terme à la rencontre à sa première balle de match (4-3, 4-2, 4-2 en 1h07’) et valide son billet pour le dernier carré.

Korda a fait mieux qu’assurer

La dernière place pour les demi-finales, Sebastian Korda la tenait du bout des doigts. Pour s’en assurer, l’Américain n’avait besoin de ne remporter que deux sets lors de son duel avec le local de l’étape Lorenzo Musetti. Un scenario qui s’est rapidement mis en place. En effet, la tête de série numéro 2 de ce Masters NextGen a su convertir sa seule balle de break pour s’installer en tête et aller chercher la première manche. Le 39eme mondial a ensuite eu deux opportunités de prendre le service de l’Italien dès le premier jeu de la deuxième manche mais sans succès. Toutefois, c’est au bout du jeu décisif que Sebastian Korda a atteint son objectif et composté son billet pour les demi-finales. L’Américain n’était pas décidé à laisser échapper une troisième victoire en trois matchs. Si le troisième set a été plus équilibré, c’est bien Sebastian Korda qui a eu le dernier mot juste avant le jeu décisif et sur le service de Lorenzo Musetti (4-2, 4-3, 4-2 en 1h09’).

Alcaraz reçu trois sur trois

C’est avec une confiance au beau fixe que Carlos Alcaraz va aborder le dernier carré du Masters NextGen. L’Espagnol, tête de série numéro 1 du tournoi, a signé une troisième victoire en trois matchs aux dépens de l’Argentin Juan Martin Cerundolo. Ce dernier s’est accroché mais a concédé les trois premiers jeux au point décisif avant de s’effondrer et de voir le 32eme joueur mondial prendre le premier ascendant. Toutefois, le 91eme mondial s’est repris mais sans parvenir à convertir ses deux balles de break dans le premier jeu de la deuxième manche. Carlos Alcaraz, quant à lui, a eu bien moins de scrupules pour convertir sa première occasion de breaker puis conclure le set sur un jeu blanc. Mais la carapace de l’Espagnol a commencé à se fissurer avec deux jeux de service remportés au point décisif avant de concéder sa première manche de la semaine milanaise, là aussi au point décisif après avoir sauvé deux premières balles de set. Vexé, Carlos Alcaraz a tout fait pour breaker à l’entame de la quatrième manche mais sans résultat. C’est finalement au jeu décisif que l’Espagnol a conclu la rencontre (4-0, 4-1, 2-4, 4-3 en 1h25’).

Nakashima s’ouvre les portes du dernier carré

Si Carlos Alcaraz était assuré de participer aux demi-finales, le duel entre Brandon Nakashima et Holger Rune était un véritable quart de finale de ce Masters NextGen. Si l’Américain a fini par avoir le dernier mot, l’entame de match n’a pas été parfaite le concernant. En effet, après avoir immédiatement perdu le break d’avance pris d’entrée, le 63eme mondial est passé à travers du début du jeu décisif avant de sauver deux balles de set mais pas la troisième. Mais la réaction de Brandon Nakashima a été immédiate. En effet, si Holger Rune a remporté son service à l’entame du deuxième set, il a concédé les quatre jeux suivants et la manche avec. Un scenario qui s’est répété dans la troisième, sauf que c’est un break que le Danois avait su obtenir dans le premier jeu. La quatrième manche, quant à elle, a été le miroir de la première. En effet, c’est Brandon Nakashima qui a effacé un break de retard avant de se montrer dominateur dans le jeu décisif, ne laissant qu’un point à son adversaire avant de conclure à sa première balle de match (3-4, 4-1, 4-1, 4-3 en 1h41’).



MASTERS NEXTGEN 2021

Du 9 au 13 novembre à Milan



Phase de poules



Groupe A

1- Carlos Alcaraz (ESP, n°1) : 3 victoires, 0 défaite, 9 sets gagnés, 1 set perdu >>> QUALIFIÉ

2- Brandon Nakashima (USA, n°4) : 2 victoires, 1 défaite, 6 sets gagnés, 5 sets perdus >>> QUALIFIE

3- Holger Rune (DAN, n°7) : 1 victoire, 2 défaites, 4 sets gagnés, 7 sets perdus

4- Juan Manuel Cerundolo (ARG, n°5) : 0 victoire, 3 défaites, 3 sets gagnés, 9 sets perdus



Groupe B

1- Sebastian Korda (USA, n°2) : 3 victoires, 0 défaite, 9 sets gagnés, 2 sets perdus >>> QUALIFIE

2- Sebastian Baez (ARG, n°6) : 2 victoires, 1 défaite, 6 sets gagnés, 4 sets perdus >>> QUALIFIE

3- Lorenzo Musetti (ITA, n°3) : 1 victoire, 2 défaites, 4 sets gagnés, 8 sets perdus

4- Hugo Gaston (FRA, n°8) : 0 victoire, 3 défaites, 4 sets gagnés, 9 sets perdus



>>> Les deux premiers de chaque groupe se qualifient pour les demi-finales.



Jeudi 11 novembre 2021

Alcaraz (ESP, n°1) bat Cerundolo (ARG, n°5) : 4-0, 4-1, 2-4, 4-3 (3)

Nakashima (USA, n°4) bat Rune (DAN, n°7) : 3-4 (3), 4-1, 4-1, 4-3 (1)

Baez (ARG, n°6) bat Gaston (FRA, n°8) : 4-3 (2), 4-2, 4-2

Korda (USA, n°2) bat Musetti (ITA, n°3) : 4-2, 4-3 (4), 4-2



Demi-finales - Vendredi 12 novembre 2021

A partir de 19h00

Korda (USA, n°2) - Nakashima (USA, n°4)

Pas avant 21h00

Alcaraz (ESP, n°1) - Baez (ARG, n°6)