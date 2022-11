ATP - Masters : Nadal et Djokovic dans des groupes différents

Qui finira n°1 ?

Groupe vert

Groupe rouge



L'un a remporté cinq Masters, l'autre n'a jamais réussi à soulever le trophée, malgré dix apparitions au Tournoi des Maîtres durant son immense carrière. Novak Djokovic et Rafael Nadal vont disputer un nouveau Masters à partir de dimanche à Turin, et le tirage au sort effectué ce jeudi les a placés dans des groupes différents. Joueur le mieux classé du plateau en raison de l'absence de Carlos Alcaraz, blessé, Rafael Nadal évoluera dans le groupe vert.Il sera opposé en phase de poules à Casper Ruud (qu'il a battu lors de leur seule confrontation, en finale de Roland-Garros), très moyen depuis sa finale perdue à l'US Open, à Felix Auger-Aliassime (2-0 pour Nadal), l'un des hommes en forme de cet automne, et à Taylor Fritz (2-1 pour Nadal), appelé de dernière minute suite au forfait d'Alcaraz.Novak Djokovic, qui a réussi un bel automne (deux tournois gagnés), même s'il s'est incliné en finale à Bercy contre Holger Rune (remplaçant pour ce Masters, tout comme Hubert Hurkacz), figure quand à lui dans le groupe rouge. Le Serbe sera opposé à Daniil Medvedev (7-4 pour Djokovic dans les confrontations), battu d'entrée à Bercy après avoir gagné le tournoi de Vienne, à Andrey Rublev (1-1), vainqueur du tournoi de Gijon et battu lui aussi par Rune à Paris, et enfin à Stefanos Tsitsipas (9-2 pour Djokovic), contre qui il n'a plus perdu depuis 2019 et qu'il vient de battre au Rolex Paris Masters. Les deux premiers de chaque groupe seront qualifiés pour les demi-finales. Outre le victoire finale, l'autre enjeu de ce Masters sera de savoir qui finira n°1 mondial. Carlos Alcaraz, même forfait, est bien parti pour rester sur le trône,Rafael Nadal (1)Casper Ruud (3)Felix Auger-Aliassime (5)Taylor Fritz (8)Stefanos Tsitsipas (2)Daniil Medvedev (4)Andrey Rublev (6)Novak Djokovic (7)