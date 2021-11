ATP - Masters : Medvedev lance le tournoi par un succès sur Hurkacz

Daniil Medvedev a bien démarré la défense de son titre. Vainqueur l’an passé du dernier Masters organisé à Londres, c’est sur le court installé au Pala Alpitour de Turin que le Russe a retrouvé Hubert Hurkacz en ouverture du tournoi. Pour sa première participation à la grande fête de fin de saison, le Polonais n’a pas été écrasé par le décorum et le numéro 2 mondial. Jamais mis en difficulté au service, le numéro 9 mondial a nettement dominé le jeu décisif pour prendre l’avantage dans cette rencontre à sa quatrième balle de set. Il n’en fallait pas moins pour réveiller Daniil Medvedev. Le Russe est allé chercher les deux premières balles de break du match dès l’entame de la deuxième manche, convertissant la deuxième pour prendre un avantage précoce. Dès lors, le numéro 2 mondial a tenu solidement ses jeux de service pour revenir très rapidement à un set partout. Le break d’entrée, Daniil Medvedev est également allé le chercher dans la troisième manche. Hubert Hurkacz a tout tenté mais il n’a jamais été en mesure d’obtenir la moindre balle de break dans cette rencontre. Le Russe, quant à lui, n’a pas manqué l’occasion de conclure la rencontre sur son service (6-7, 6-3, 6-4 en 2h03’).



MASTERS ATP 2021

Du 14 au 21 novembre 2021 à Turin (Italie)



Phase de groupes



Groupe Vert

Novak Djokovic (SER, n°1)

Stefanos Tsitsipas (GRE, n°4)

Andrey Rublev (RUS, n°5)

Casper Ruud (NOR, n°8)



Groupe Rouge

1- Daniil Medvedev (RUS, n°2) : 1 victoire, 0 défaite, 2 sets gagnés, 1 set perdu

2- Hubert Hurkacz (POL, n°7) : 0 victoire, 1 défaite, 1 set gagné, 2 sets perdus

Alexander Zverev (ALL, n°3)

Matteo Berrettini (ITA, n°6)



Dimanche 14 novembre 2021

Medvedev (RUS, n°2) bat Hurkacz (POL, n°7) : 6-7 (5), 6-3, 6-4

Pas avant 21h00

A.Zverev (ALL, n°3) - Berrettini (ITA, n°6)

