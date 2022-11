ATP - Masters : Les deux derniers billets pour Rublev et Auger-Aliassime

How good is this going to be?! 🔥 #NittoATPFinals pic.twitter.com/Dp3Z8nUn5G

Auger-Aliassime peut remercier Simon

[Le plateau du Masters ATP est désormais complet. Alors que six joueurs étaient déjà assurés de prendre part au « Tournoi des Maîtres » organisé du 13 au 20 novembre prochains au Pala Alpitour de Turin, les deux dernières places ont été prises ce mercredi au vu des résultats de la journée lors du Rolex Paris Masters. La situation a commencé à se décanter quand Hubert Hurkacz, tête de série numéro 10 à l’Accor Arena et neuvième à la « Race », le classement prenant en compte uniquement les résultats sur l’année 2022, s’est incliné en deux manches sèches face à Holger Rune (7-5, 6-1 en 1h06’). Une défaite dès le deuxième tour à Bercy qui a mis un terme définitif aux espoirs de deuxième participation consécutive au Masters pour le Polonais. Un résultat qui a fait un heureux, Andrey Rublev. Le Russe, grâce à son succès sur John Isner ce mardi, valide son billet pour la troisième année consécutive.Dès lors, la course pour le dernier ticket s’est transformée en duel à distance en Félix Auger-Aliassime et Taylor Fritz. Le Canadien, grâce à sa quatorzième victoire de suite sur le circuit acquise de haute lutte aux dépens de Mikael Ymer, a mis la pression sur l’Américain avant son duel tant attendu face à Gilles Simon. La défaite concédée par le 11eme joueur mondial face au Français a été le coup de grâce pour les espoirs du natif de Rancho Santa Fe de participer pour la première fois à la grande fête de fin de saison du tennis professionnel masculin. C’est donc sans pression autre que celle de vouloir aller chercher un quatrième titre en autant de semaines que Félix Auger-Aliassime va aborder la suite du Rolex Paris Masters. Le Russe et le Canadien rejoignent ainsi à Turin Carlos Alcaraz, Rafael Nadal, Stefanos Tsitsipas, Daniil Medvedev et Novak Djokovic, qualifié grâce à sa victoire à Wimbledon.