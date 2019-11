ATP - Masters : Le titre pour Stefanos Tsitsipas

Tsitsipas de retour aux affaires

Tsitsipas a fait craquer Thiem



MASTERS DE LONDRES (Grande-Bretagne, Nitto ATP Finals, dur, 8 143 838€)

Finale

Demi-finales

Stefanos Tsitsipas est désormais le Maître ! Au terme d'une finale très accrochée et très intense, le joueur de 21 ans est allé chercher le dernier titre de l'année. Cette finale absolument inédite au Masters a débuté par un véritable bras de fer. Durant l’ensemble d’une première manche interminable, les deux joueurs ont tenu leur mise en jeu. Stefanos Tsitsipas a, pourtant, eu la première balle de break dès le quatrième jeu avant d’être imité par Dominic Thiem dans le septième avec deux opportunités manquées tout comme le Grec dans le jeu suivant. Sans surprise et après un peu moins d’une heure d’échange, c’est un jeu décisif qui est venu conclure cette manche inaugurale. L’Autrichien a immédiatement remporté le premier point de service de son adversaire mais a vu son adversaire revenir à hauteur avant de manquer une première balle de set puis de conclure à la deuxième opportunité (7-6 en 1h06’). Mais, dès lors, le sens du match a totalement changé.Timoré durant le jeu décisif, Stefanos Tsitsipas a fait un retour express dans cette grande finale. Impérial au service, avec seulement deux points concédés dans ce deuxième set, le Grec a déroulé son tennis face à un Dominic Thiem débordé de toutes parts. Le résultat a été un double break autoritaire pour la tête de série numéro 6 pour mener très rapidement quatre jeux à rien avant de calmer le jeu et de conclure sur le seul jeu où il a concédé des points au service (6-2 en 27 minutes). Cette égalisation à une manche partout n’a pas calmé le Grec, bien au contraire. Après avoir laissé filer deux opportunités de breaker d’entrée, Stefanos Tsitsipas a pris le service de l’Autrichien dans la foulée mais cet avantage n’a pas tenu longtemps.Le sixième jeu de cette dernière manche a vu le Grec baisser de pied et ouvrir grand la porte du débreak à Dominic Thiem. Ce dernier n’a pas laissé passer l’occasion, lui qui a été bien trop longtemps comme absent sur le court. Plus engagé, l’Autrichien a su tenir sa mise en jeu pour emmener le Grec dans un jeu décisif à plus d’un titre. Si Stefanos Tsitsipas a été le premier à prendre les devants en remportant deux points de suite sur le service de Dominic Thiem, le Grec a vu l’enjeu et l’Autrichien le rattraper. Le numéro 6 mondial a alors relevé son niveau de jeu pour aligner trois points de suite et faire la différence (6-7, 6-2, 7-6 en 2h35’) pour devenir le premier Grec à ajouter son nom au palmarès du Masters. Il devient le plus jeune vainqueur du tournoi depuis Lleyton Hewitt en 2001 et rejoint des joueurs comme John McEnroe, Pete Sampras ou encore Novak Djokovic qui ont remporté cette grande finale du circuit ATP à leur première participation. Stefanos Tsitsipas en profite pour prendre sa revanche sur Dominic Thiem, qui l’avait battu en finale à Pékin plus tôt cette saison, pour terminer l’année à la quatrième place mondiale.bat Dominic Thiem (AUT) : 6-7 (6), 6-2, 7-6 (4)bat Roger Federer (SUI) : 6-3, 6-4bat Alexander Zverev (ALL) : 7-5, 6-3