ATP - Masters : Le programme et les résultats complets

MASTERS ATP (Turin, Italie, dur indoor, 14 219 738€)

Tenant du titre : Alexander Zverev (ALL)



Groupe Vert

1- Taylor Fritz (USA, n°8) : 1 victoire, 0 défaites, 2 sets gagnés, 0 sets perdus

2- Casper Ruud (NOR, n°3) : 1 victoire, 0 défaites, 2 sets gagnés, 0 sets perdus

3- Félix Auger-Aliassime (CAN, n°5) : 0 victoires, 1 défaite, 0 sets gagnés, 2 sets perdus

4- Rafael Nadal (ESP, n°1) : 0 victoires, 1 défaite, 0 sets gagnés, 2 sets perdus



Dimanche 13 novembre 2022

Casper Ruud (NOR, n°3) bat Félix Auger-Aliassime (CAN, n°5) : 7-6 (4), 6-4

Taylor Fritz (USA, n°8) bat Rafael Nadal (ESP, n°1) : 7-6 (3), 6-1



Groupe Rouge

Stefanos Tsitsipas (GRE, n°2)

Daniil Medvedev (RUS, n°4)

Andrey Rublev (RUS, n°6)

Novak Djokovic (SER, n°7)



Lundi 14 novembre 2022

14h00 : Daniil Medvedev (RUS, n°4) - Andrey Rublev (RUS, n°6)

21h00 : Stefanos Tsitsipas (GRE, n°2) - Novak Djokovic (SER, n°7)