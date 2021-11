ATP - Masters : La composition des groupes est connue

Des groupes corsés pour cette première en Italie

Les huit candidats au titre sont fixés ! Après douze éditions à Londres, le Masters de l’ATP a déménagé à Turin pour au moins les cinq prochaines années. Alors que les premiers matchs sont prévus pour ce dimanche au Pala Alpitour, le tirage au sort a permis de séparer les qualifiés dans deux groupes de quatre. Alors que depuis 2015, les groupes ont pris le nom d’anciennes gloires du tennis masculin, l’ATP a décidé de profiter du changement de lieu pour modifier cette habitude. En effet, il y aura cette année le Groupe Vert et le Groupe Rouge, reprenant ainsi les couleurs du drapeau de l’Italie, qui accueille le tournoi pour la première fois de son histoire. Un tirage au sort qui promet d’ores-et-déjà quelques belles affiches sur la route du dernier carré même si les deux premières têtes de série, Novak Djokovic et Daniil Medvedev ont été fort logiquement séparés.Le numéro 1 mondial, qui est désormais assuré de le rester jusqu’au terme de la saison, a été placé dans le Groupe Vert. Le Serbe aura pour adversaires le vainqueur de l’édition 2019 Stefanos Tsitsipas ainsi qu’Andrey Rublev, qui n’a pas passé la phase de groupes en 2020 pour sa première participation, et Casper Ruud, qui s’est invité à la grande fête de fin de saison pour la première fois de sa carrière. Numéro 2 mondial et tenant du titre au Masters, Daniil Medvedev aura également fort à faire dès l’entame de ce rendez-vous à Turin. Le Russe retrouvera au sein du Groupe Rouge le vainqueur 2018 Alexander Zverev mais également le local de l’étape Matteo Berrettini, qui participe pour la deuxième fois après sa découverte de l’événement en 2019. Deuxième néophyte de cette édition 2021, Hubert Hurkacz complète ce deuxième groupe. Reste maintenant à connaître les affiches de la première journée de compétition, qui donnera le ton de cette semaine exceptionnelle.