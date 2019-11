ATP - Masters : Federer reste en vie

Quatre mois après sa victoire en trois sets contre Matteo Berrettini en huitièmes de finale à Wimbledon, Roger Federer défiait à nouveau l’Italien à Londres, mais cette fois dans la salle de l’O2 Arena pour leur deuxième match du Masters ATP. Et une fois de plus, le Suisse, n°3 mondial, s’est imposé sans perdre de set face au n°8 : 7-6, 6-3 en 1h19. C’est notamment au service que Federer, battu dimanche soir par Dominic Thiem (7-5, 7-5), a fait la différence face à Berrettini qui, lui, avait été laminé par Novak Djokovic (6-3, 6-1). Auteur de 8 aces, 0 double-faute et 67% de premières balles, le Suisse, sextuple vainqueur du Masters (entre 2003 et 2011) a sauvé les trois balles de break que s’est procuré l’Italien, qui dispute son premier Tournoi des Maîtres, toutes à 4-3 dans le deuxième set. Dans le premier, Federer s’est créé une balle de set à 6-5, sur le service adverse, mais a finalement dû attendre le tie-break pour l’emporter 7-2. Un break d’entrée de deuxième set, puis à 5-3, lui a ensuite permis de décrocher cette précieuse victoire, sa 17eme en 17 deuxièmes matchs de poule ! Car en l’emportant en deux manches, Federer se donne encore plus de chances de se qualifier pour les demi-finales. Mais il faudra battre un certain Novak Djokovic jeudi…



Groupe Björn Borg

1- Novak Djokovic (SER) : 1 victoire, 0 défaite, 2 sets gagnés, 0 set perdu

2- Dominic Thiem (AUT) : 1 victoire, 0 défaite, 2 sets gagnés, 0 set perdu

3- Roger Federer (SUI) : 1 victoire, 1 défaites, 2 sets gagnés, 2 sets perdus

4- Matteo Berrettini (ITA) : 0 victoire, 2 défaites, 0 set gagné, 4 sets perdus



Dimanche 10 novembre 2019

Novak Djokovic bat Matteo Berrettini : 6-2, 6-1

Dominic Thiem bat Roger Federer : 7-5, 7-5



Mardi 12 novembre 2019

Roger Federer bat Matteo Berrettini : 7-6 (2), 6-3

21h00 : Novak Djokovic - Dominic Thiem