ATP - Masters (double) : Une première réussie pour les Français

Mahut : « Notre meilleur départ »

TENNIS / MASTERS DE DOUBLE

Du 10 au 17 novembre 2019 à l’O2 Arena de Londres

Groupe Max Mirnyi

Pierre-Hugues Herbert – Nicolas Mahut (FRA-FRA)

4- Juan Sebastian Cabal – Robert Farah (COL-COL) : 0 victoire, 1 défaite, 0 set gagné, 2 sets perdus

Lundi 11 novembre

Pierre-Hugues Herbert / Nicolas Mahut battent Juan Sebastian Cabal / Robert Farah : 6-3, 7-5

Les finalistes de la saison dernière ne sont pas là pour faire de la figuration.. Opposés à la première paire mondiale, les Français ont frappé un grand coup pour leur premier match malgré un début compliqué. Sur le service de « P2H », les joueurs tricolores ont perdu le premier jeu de la rencontre pour être rapidement menés 0-2. Finalement, Herbert et Mahut ont su inverser la tendance en remportant quatre jeux consécutifs dans la foulée dont deux breaks pour mener 5-2 et finalement prendre la première manche 6-3. « Même si c’est la cinquième année qu’on joue ici ça n’empêche qu’il y a cette tension, a déclaré Herbert au moment d’évoquer l’entame de la partie sur Eurosport. Face à la meilleure équipe du monde on est tout de suite punis mais on a su bien réagir. »Une réaction arrivée rapidement malgré de nouvelles difficultés dans le début du deuxième acte. Une nouvelle fois, les Français ont été pris sur leur service et menés 1-3 avant d’inverser la tendance. Un changement de situation intervenu rapidement pour réduire l’écart avant de prendre la dernière mise en jeu colombienne. Sûrs de leur force, les Bleus n’ont pas tremblé au moment d’engager pour le gain du match et ont signé une belle victoire comme l’a concédé Nicolas Mahut au micro d’Eurosport : «. » La paire tricolore est première du groupe Max Mirnyi avant d’affronter la paire allemande (Kevin Krawietz-Andreas Mies) mercredi.3- Jean-Julien Rojer – Horia Tecau (PBS-ROU) : 0 victoire, 1 défaite, 1 set gagné, 2 sets perdusbattent Jean-Julien Rojer / Horia Tecau : 7-6 (3), 4-6, 10-6