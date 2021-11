ATP - Masters (double) : Herbert et Mahut débutent bien

Terrific in Turin 👌 🇫🇷@nmahut & @p2hugz get their 2021 #NittoATPFinals campaign off to winning a start, defeating Cabal/Farah 7-6 6-4 pic.twitter.com/7RIChKtHCZ

— Tennis TV (@TennisTV) November 15, 2021

MASTERS DOUBLE 2021

Du 14 au 21 novembre à Turin

Groupe rouge



Lundi 15 novembre 2021

Pierre-Hugues Herbert/Nicolas Mahut (FRA, n°3)

Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut ont débuté en fanfare leur sixième Masters ! Habitués de l'O2 Arena de Londres, où ils se sont imposés en 2019 et ont disputé la finale en 2018, les deux Français découvraient le Pala Alpitour de Turin, et cela ne leur a pas posé problème. La paire tricolore, tête de série n°3 grâce à sa récente finale au Rolex Paris Masters, s'est imposée 7-6, 6-4 en 1h32 contre les Colombiens Juan Sebastian Cabal et Robert Farah, têtes de série n°5.: dans le tie-break du premier set, remporté facilement 7-1, après avoir manqué une balle de set à 5-4 et 6-5, et à 4-4 dans le deuxième, en réussissant un nouveau break, confirmé ensuite par un jeu blanc, alors que Herbert venait de perdre sa mise en jeu à 4-3. Les deux Bleus, qui disputeront également la phase finale de la Coupe Davis à la fin du mois, affronteront mercredi les gagnants de l'autre match du jour, Rajeev Ram et Joe Salisbury, avec une place en demi-finale pour enjeu.Juan Sebastian Cabal/Robert Farah (COL, n°5) : 0 victoire, 1 défaite, 0 set gagné, 2 sets perdusJamie Murray/Bruno Soares (GBR/BRE, n°7) : 0 victoire, 1 défaite, 0 set gagné, 2 sets perdusbattent Jamie Murray/Bruno Soares (GBR/BRE, n°7) : 6-1, 7-6 (5)battent Juan Sebastian Cabal/Robert Farah (COL, n°5) : 7-6 (1), 6-4