ATP - Masters (double) : Herbert et Mahut avec les n°1 mondiaux

Vainqueurs des quatre tournois du Grand Chelem et qualifiés pour quatre Masters de 2015 à 2018, Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut n'ont pourtant jamais remporté le tournoi des Maîtres, échouant trois fois en phase de poules, puis en finale l'an passé contre Mike Bryan et Jack Sock. Mais la cinquième tentative sera peut-être la bonne pour la paire française, victorieuse de l'Open d'Australie et du Rolex Paris Masters cette année, malgré quelques soubresauts dans le couple (Herbert a mis sa carrière en double entre parenthèses au printemps, pour se consacrer au simple, avant de finalement jouer le double avec Andy Murray à Wimbledon, ce qui n'a pas beaucoup plu à Mahut).

Les vainqueurs de 2016 dans le même groupe que Herbert et Mahut

Les deux tricolores, qui disputeront également la Coupe Davis à Madrid dans deux semaines, ont été placés dans le groupe Max Mirnyi du Masters de Londres, en compagnie des n°1 mondiaux, les Colombiens Juan Sebastian Cabal et Robert Farah, vainqueurs à Wimbledon, à l'US Open et à Rome notamment cette année, mais jamais vainqueurs du Masters. Herbert et Mahut affronteront également la paire allemande Kevin Krawietz - Andreas Mies, vainqueurs de Roland-Garros et qui vont disputer leur premier Masters, et la paire roumano-néerlandaise Horia Tecau - Jean-Julien Rojer, qui ont notamment remporté le tournoi de Madrid cette année et vainqueurs du Masters en 2016.



TENNIS / MASTERS DE DOUBLE

Du 10 au 17 novembre 2019 à l’O2 Arena de Londres



Groupe Max Mirnyi

1- Pierre-Hugues Herbert – Nicolas Mahut (FRA-FRA) : 1 victoire, 0 défaite, 2 sets gagnés, 0 set perdu

2- Kevin Krawietz – Andreas Mies (ALL-ALL) : 1 victoire, 0 défaite, 2 sets gagnés, 1 set perdu

3- Jean-Julien Rojer – Horia Tecau (PBS-ROU) : 0 victoire, 1 défaite, 1 set gagné, 2 sets perdus

4- Juan Sebastian Cabal – Robert Farah (COL-COL) : 0 victoire, 1 défaite, 0 set gagné, 2 sets perdus



Lundi 11 novembre

Kevin Krawietz / Andreas Mies battent Jean-Julien Rojer / Horia Tecau : 7-6 (3), 4-6, 10-6

Pierre-Hugues Herbert / Nicolas Mahut battent Juan Sebastian Cabal / Robert Farah : 6-3, 7-5



Mercredi 13 novembre

13h00 : Juan Sebastian Cabal / Robert Farah - Jean-Julien Rojer / Horia Tecau

19h00 : Kevin Krawietz / Andreas Mies - Pierre-Hugues Herbert / Nicolas Mahut



Groupe Jonas Björkman

1- Raven Klaasen - Michael Venus (AFS-NZL) : 1 victoire, 0 défaite, 2 sets gagnés, 0 set perdu

2- Lukasz Kubot - Marcelo Melo (POL-BRE) : 1 victoire, 0 défaite, 2 sets gagnés, 1 set perdu

3- Rajeev Ram - Joe Salisbury (USA-GBR) : 1 victoire, 1 défaite, 2 sets gagnés, 3 sets perdus

4- Ivan Dodig - Filip Polasek (CRO-SLQ) : 0 victoire, 2 défaite, 2 sets gagnés, 4 sets perdus



Dimanche 10 novembre

Raven Klaasen/Michael Venus battent Rajeev Ram/Joe Salisbury : 6-3, 6-4

Lukasz Kubot / Marcelo Melo battent Ivan Dodig / Filip Polasek : 4-6, 6-4, 10-5



Mardi 12 novembre

Rajeev Ram/Joe Salisbury battent Ivan Dodig / Filip Polasek : 3-6, 6-3, 10-6

19h00 : Lukasz Kubot / Marcelo Melo - Raven Klaasen/Michael Venus