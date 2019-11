ATP - Masters (double) : Encore une finale pour Herbert et Mahut

✅ Four matches

Mahut et Herbert ont dû cravacher pour l’emporter

TENNIS / MASTERS DE DOUBLE

Du 10 au 17 novembre 2019 à l’O2 Arena de Londres

DEMI-FINALES

Samedi 16 novembre

Pierre-Hugues Herbert - Nicolas Mahut (FRA-FRA)

Après leur victoire en finale à Bercy, Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut se sont offert l’occasion d’ajouter un titre à leur palmarès commun. Eux qui ont déjà remporté au moins une fois chacun des quatre tournois du Grand Chelem, c’est une finale du Masters qu’ils disputeront ce dimanche face à Michael Venus et Raven Klaasen. Les Français, tête de série numéro 7 de ce dernier tournoi de la saison sur le circuit ATP, ont démarré fort cette demi-finale avec le break d’entrée mais sans pouvoir le tenir face au Polonais et au Brésilien, qui ont immédiatement profité d’un court moment de déconcentration des Tricolores. Ces derniers se sont remis sur le bon chemin et, dans le sixième jeu, ont à nouveau pris le service de leurs adversaires pour, après avoir sauvé une balle de débreak, conclure la première manche sur un jeu blanc (6-3 en 35 minutes).Comme en tout début de match, c’est par un break que Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut ont entamé la deuxième manche. Mais, là aussi, l’avantage n’a pas tenu plus d’un jeu et les Français se sont même retrouvés dos au mur. Après avoir manqué une opportunité de faire à nouveau le break, ils ont cédé leur mise en jeu mais, face à cette paire tête de série numéro 2 parfois friable au service, ils ont su recoller immédiatement. Les deux équipes ont alors tenu leurs jeux de service et c’est au jeu décisif que ce set s’est joué. Dès le premier point, les Français ont pris le service de leurs rivaux pour garder la main au score jusqu’au bout, scellant le sort de la rencontre à leur deuxième balle de match (6-3, 7-6 en 1h35’). Pour le titre, ils retrouveront Michael Venus et Raven Klaasen, qui ont sorti les têtes de série numéro 1 Robert Farah et Juan Sebastian Cabal (6-7, 7-6, 10-6).battent Juan Sebastian Cabal - Robert Farah (COL-COL) : 6-7 (5), 7-6 (10), 10-6battent Lukasz Kubot / Marcelo Melo (POL-BRE) : 6-3, 7-6 (4)