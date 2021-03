ATP - Marseille : Vainqueur d'Humbert, Herbert affrontera Medvedev en finale

Pierre-Hugues Herbert va disputer ce dimanche sa quatrième finale sur le circuit ATP. Le natif de Schiltigheim s’est, en effet, sorti du piège tendu par Ugo Humbert en demi-finale de l’Open 13, à Marseille. Au lendemain de sa victoire face à Stefanos Tsitsipas, le 93eme mondial a tout d’abord tenu sa mise en jeu avec autorité, tout comme son adversaire mais la tension a augmenté d’un cran dans un sixième jeu interminable, avec Ugo Humbert qui a dû écarter cinq balles de break, remportant son service après six égalités. Mais ce jeu a posé les jalons d’un premier set remporté par Pierre-Hugues Herbert. En effet, Ugo Humbert a cédé sa mise en jeu puis le 93eme mondial n’a eu qu’à conclure la manche sur son service. Un ascendant que Pierre-Hugues Herbert a confirmé d’entrée de deuxième manche, faisant le break dès le premier jeu. Dans l’incapacité de mettre en difficulté son adversaire au service, Ugo Humbert a tenu autant qu’il a pu mais, dans le cinquième jeu, la tête de série numéro 4 du tournoi a concédé un double break qui a scellé le sort du match. Pierre-Hugues Herbert s’impose en à peine plus d’une heure (6-3, 6-2 en 1h06’) et jouera sa première finale en simple depuis la finale du tournoi de Montpellier en 2019, perdue face à Jo-Wilfried Tsonga.

Medvedev n’a pas eu à puiser dans ses réserves

Pour un éventuel premier titre en simple dans sa carrière, le Français devra en découdre avec Daniil Medvedev. Le numéro 3 mondial et tête de série numéro 1 de l’Open 13 s’est qualifié pour la finale à la suite de l’abandon de Matthew Ebden, issu des qualifications. Durant la première manche, l’Australien a résisté face au Russe avant de le mettre en difficulté dans le sixième jeu, s’offrant trois balles de break, qui se sont avérées vaines. Sentant le danger, Daniil Medvedev a haussé son niveau de jeu et mis en difficulté son adversaire pour finir par faire le break. Dans la foulée, le numéro 3 mondial a conclu la première manche sur un jeu blanc. Souffrant de la cuisse droite, Matthew Ebden a serré les dents mais, après avoir perdu les trois premiers jeux du deuxième set, dont deux breaks, le 287eme mondial a dû se résoudre à jeter l’éponge et à abréger la rencontre (6-4, 3-0 en 55 minutes). Un succès dans un match écourté qui permet à Daniil Medvedev de se qualifier pour sa deuxième finale de la saison, après celle perdu face à Novak Djokovic lors de l’Open d’Australie.



MARSEILLE (France, ATP 250, dur indoor, 409 765€)

Tenant du titre : Stefanos Tsitsipas (GRE)



Finale

Medvedev (RUS, n°1) - Herbert (FRA)



Demi-finales

Medvedev (RUS, n°1) bat Ebden (AUS, Q) : 6-4, 3-0 abandon

Herbert (FRA) bat Humbert (FRA, n°4) : 6-3, 6-2



Quarts de finale

Medvedev (RUS, n°1) bat Sinner (ITA, n°5) : 6-2, 6-4

Ebden (AUS, Q) bat Khachanov (RUS, n°3) : 4-6, 6-4, 6-2

Humbert (FRA, n°4) bat Rinderknech (FRA, Q) : 4-6, 7-5, 7-6 (4)

Herbert (FRA) bat S.Tsitsipas (GRE, n°2) : 6-7 (6), 6-4, 6-2



Huitièmes de finale

Medvedev (RUS, n°1) bat Gerasimov (BIE) : 6-2, 6-4

Sinner (ITA, n°5) bat Gaston (FRA, WC) : 6-4, 6-1

Khachanov (RUS, n°3) bat McDonald (USA) : 7-6 (4), 6-4

Ebden (AUS, Q) bat Ruusuvuori (FIN) : 6-2, 6-2



Rinderknech (FRA, Q) bat Davidovich Fokina (ESP, n°7) : 3-6, 6-1, 6-2

Humbert (FRA, n°4) bat Tsonga (FRA) : 6-3, 6-4

Herbert (FRA) bat Norrie (GBR) : 6-3, 6-4

S.Tsitsipas (GRE, n°2) bat Pouille (FRA) :6-2, 6-3



1er tour

Medvedev (RUS, n°1) - Bye

Gerasimov (BIE) bat Hanfmann (ALL) : 6-2, 6-0

Gaston (FRA, WC) bat Novak (AUT) : 3-6, 6-4, 6-1

Sinner (ITA, n°5) bat Barrère (FRA) : 7-6 (3), 6-7 (5), 7-5



Khachanov (RUS, n°3) - Bye

McDonald (USA) bat Travaglia (ITA) : 7-6 (2), 7-6 (1)

Ebden (AUS, Q) bat Bonzi (FRA, WC) : 3-6, 7-6 (6), 6-3

Ruusuvuori (FIN) bat Nishioka (JAP, n°8) : 6-2, 4-2 abandon



Davidovich Fokina (ESP, n°7) bat P.Tsitsipas (GRE, WC) : 6-0, 6-2

Rinderknech (FRA, Q) bat Kukushkin (KAZ) : 1-6, 6-3, 6-2

Tsonga (FRA) bat Lopez (ESP) : 3-6, 6-4, 7-5

Humbert (FRA, n°4) - Bye



Herbert (FRA) bat Nishikori (JAP, n°6) : 6-1, 6-4

Norrie (GBR) bat Lestienne (FRA, Q) : 6-4, 6-7, 6-3

Pouille (FRA) bat Molcan (SLQ, Q) : 7-5, 6-3

S.Tsitsipas (GRE, n°2) - Bye