ATP - Marseille : Un match par jour diffusé gratuitement sur Facebook

Nouveauté autour du tournoi de Marseille, qui a débuté lundi : chaque jour, jusqu'à vendredi inclus, un match est retransmis gratuitement sur la page Facebook de We Are Tennis, le tout commenté avec une personnalité marseillaise qui peut interagir en direct avec les internautes donnant leurs avis. Lundi, c'est Patrick Bosso qui ouvre le bal avec Hugo Gaston contre Dennis Novak. Puis ce sera au tour de Bengous, Alix Noblat (qui a participé à Koh-Lanta), Eric Di Meco et enfin Frédérick Bousquet, à chaque fois aux alentours de 17h30 - sauf jeudi pour Di Meco, plutôt vers 19h.

Bousquet a "pris conscience des difficultés techniques"

L'ancien footballeur, champion d'Europe avec l'OM en 1993 et désormais consultant renommé, se dit "enthousiaste" et suit le tennis avec attention : "La surface rapide permet de développer un jeu offensif, c’est toujours spectaculaire à regarder. J’adore les émotions fortes et le tennis nous en offre énormément. J’essaierai de vous les faire partager lors de cette première !"







Quant à Bousquet, l'ancien nageur évoque lui aussi sa "sensibilité particulière pour le tennis" : "Depuis que je m’y suis essayé, j’ai pris conscience des difficultés techniques de placement, d’anticipation et de précision. Au-delà du spectacle offert chaque année, ce tournoi offre toujours de beaux moments d’émotion. Je me souviens notamment de Nicolas Mahut échangeant des balles avec son petit à l’issue d’un de ses matchs, l’an passé. C’est un tournoi qui a toujours su associer performance et convivialité, ce que nous tenterons de faire aussi à l’antenne !" Pour rappel, l'intégralité du tournoi est aussi diffusée de manière plus classique sur beIN SPORTS.