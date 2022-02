ATP - Marseille : Rublev, bourreau des Français

Après Richard Gasquet et Lucas Pouille, c'est au tour de Benjamin Bonzi de tomber en trois sets contre Andrey Rublev à Marseille. Le dernier tricolore en lice, qui disputait sa toute première demi-finale sur le circuit ATP et venait de battre le n°15 mondial Aslan Karatsev, a bien résisté mais a fini par s'incliner 6-3, 4-6, 6-3 en 1h52 contre le n°7. Revenu de 1-3 à 3-3 dans le premier set, Bonzi a de nouveau cédé sa mise en jeu et perdu la manche 6-3. Mais dans la deuxième, après un très long jeu à 1-1 où il a manqué deux balles de break, le natif de Nîmes a fini par prendre le service adverse à 3-3 et n'a pas tremblé pour égaliser à un set partout. Tout s'est donc joué dans le troisième set où, Rublev, comme contre Gasquet et Pouille, a su hisser son niveau de jeu au bon moment. Il a breaké d'entrée puis a tenu jusqu'à 5-3 facilement. Bonzi a eu une balle de débreak au moment où le Russe servait pour le match, mais l'a manquée et c'est donc Rublev qui jouera la finale dimanche, la treizième de sa carrière (8 victoires - 5 défaites). Quant à Bonzi, il a réussi la plus belle semaine de sa carrière sur le circuit ATP et va gagner cinq places au classement.



MARSEILLE (France, ATP 250, dur intérieur, 622 610€)

Tenant du titre : Daniil Medvedev (RUS)



Demi-finales

Safiullin (RUS, Q) - Auger-Aliassime (CAN, n°3)

Rublev (RUS, n°2) bat Bonzi (FRA, n°9) : 6-4, 4-6, 6-3



Quarts de finale

Safiullin (RUS, Q) bat Tsitsipas (GRE, n°1) : 6-4, 6-4

Auger-Aliassime (CAN, n°3) bat Ivashka (BIE, n°5) : 6-3, 6-4

Bonzi (FRA, n°9) bat Karatsev (RUS, n°4) : 6-1, 6-3

Rublev (RUS, n°2) bat Pouille (FRA, WC) : 6-3, 1-6, 6-2



Huitièmes de finale

Tsitsipas (GRE, n°1) bat Gaston (FRA) : 6-3, 7-6 (4)

Safiullin (RUS, Q) bat Machac (RTC, Q) : 6-7 (6), 6-4, 7-6 (4)

Auger-Aliassime (CAN, n°3) bat Tsonga (FRA, WC) : 7-6 (3), 6-2

Ivashka (BIE, n°5) bat Travaglia (ITA) : 6-1, 6-3



Bonzi (FRA, n°9) bat Herbert (FRA) : 6-4, 6-3

Karatsev (RUS, n°4) bat Rune (DAN) : 6-3, 7-6 (1)

Pouille (FRA, WC) bat Albot (MOL) : 6-3, 3-6, 7-6 (2)

Rublev (RUS, n°2) bat Gasquet (FRA) : 4-6, 6-3, 7-6 (3)



1er tour

Tsitsipas (GRE, n°1) - Bye

Gaston (FRA) bat Moutet (FRA) : 6-4, 6-4

Machac (RTC, Q) bat Dzumhur (BOS, Q) : 1-6, 6-3, 6-1

Safiullin (RUS, Q) bat Popyrin (AUS, n°7) : 6-7 (5), 6-4, 7-6 (3)



Auger-Aliassime (CAN, n°3) - Bye

Tsonga (FRA, WC) bat Simon (FRA, WC) : 6-2, 6-4

Travaglia (ITA) bat Laaksonen (SUI) : 6-2, 6-7 (5), 7-6 (1)

Ivashka (BIE, n°5) bat Gombos (SLQ) : 7-6 (5), 6-3



Bonzi (FRA, n°9) bat Majchrzak (POL) : 7-6 (1), 6-4

Herbert (FRA) bat Kukushkin (KAZ, Q) : 7-6 (5), 7-5

Rune (DAN) bat Bergs (BEL, Q) : 1-6, 6-3, 6-4

Karatsev (RUS, n°4) - Bye



Pouille (FRA, WC) bat Griekspoor (PBS, n°6) : 7-5, 3-6, 6-1

Albot (MOL) bat Novak (AUT, Alt) : 3-6, 7-5, 6-1

Gasquet (FRA) bat M.Ymer (SUE) : 6-4, 7-5

Rublev (RUS, n°2) - Bye