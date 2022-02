1st tour-level final of 2022 season reached✅@AndreyRublev97 defeats Benjamin Bonzi 6-3, 4-6, 6-3 to win his place into the finals in Marseille🔥@Open13 | #O13Provence pic.twitter.com/qlapwaaKSl

MARSEILLE (France, ATP 250, dur intérieur, 622 610€)

Finale



Demi-finales



Bonzi (FRA, n°9)

Quarts de finale

Bonzi (FRA, n°9)

Pouille (FRA, WC)

Huitièmes de finale

Gaston (FRA)

Tsonga (FRA, WC)

Bonzi (FRA, n°9)

Herbert (FRA)

Pouille (FRA, WC)

Gasquet (FRA)

1er tour

Gaston (FRA)

Moutet (FRA)

Tsonga (FRA, WC)

Simon (FRA, WC)

Bonzi (FRA, n°9)

Herbert (FRA)

Pouille (FRA, WC)

Gasquet (FRA)

Après Richard Gasquet et Lucas Pouille, c'est au tour de Benjamin Bonzi de tomber en trois sets contre Andrey Rublev à Marseille. Le dernier tricolore en lice, qui disputait sa toute première demi-finale sur le circuit ATP et venait de battre le n°15 mondial Aslan Karatsev, a bien résisté mais a fini par s'incliner 6-3, 4-6, 6-3 en 1h52 contre le n°7. Revenu de 1-3 à 3-3 dans le premier set, Bonzi a de nouveau cédé sa mise en jeu et perdu la manche 6-3. Mais dans la deuxième, après un très long jeu à 1-1 où il a manqué deux balles de break, le natif de Nîmes a fini par prendre le service adverse à 3-3 et n'a pas tremblé pour égaliser à un set partout.Bonzi a eu une balle de débreak au moment où le Russe servait pour le match, mais l'a manquée et c'est donc Rublev qui jouera la finale dimanche, la treizième de sa carrière (8 victoires - 5 défaites). Quant à Bonzi, il a réussi la plus belle semaine de sa carrière sur le circuit ATP et va gagner cinq places au classement.En finale, Andrey Rublev affrontera celui qui vient de le battre en demi-finale à Rotterdam, Felix Auger-Aliassime. Le Canadien, vainqueur du tournoi néerlandais, a en effet signé une huitième victoire de suite, contre un autre Russe, le surprenant Roman Safiullin, 163eme mondial et issu des qualifications.Auteur de 15 aces mais aussi 6 doubles-fautes, "FAA" a été breaké deux fois dans ce match, ce qui a permis au Russe (qui avait été breaké d'entrée) de mener 4-2 dans le premier set. Mais le Canadien ne s'est pas affolé et est revenu à 4-4. Il l'a ensuite emporté 7-4 au jeu décisif après avoir été mené 4-1. Dans la deuxième manche, les deux joueurs ont bien tenu leur service (même si Safiullin a dû sauver quatre balles de 5-3), et au tie-break, Auger-Aliassime l'a emporté 7-5 sans jamais être mené. Le joueur de 21 ans va donc disputer la dixième finale de sa carrière, et tenter de remporter son deuxième titre, lui qui a ouvert son palmarès il y a seulement une semaine. Rublev mène 2-1 dans leurs confrontations.Auger-Aliassime (CAN, n°3) - Rublev (RUS, n°2)bat Safiullin (RUS, Q) : 7-6 (4), 7-6 (5)bat: 6-4, 4-6, 6-3bat Tsitsipas (GRE, n°1) : 6-4, 6-4bat Ivashka (BIE, n°5) : 6-3, 6-4bat Karatsev (RUS, n°4) : 6-1, 6-3bat: 6-3, 1-6, 6-2bat: 6-3, 7-6 (4)bat Machac (RTC, Q) : 6-7 (6), 6-4, 7-6 (4)bat: 7-6 (3), 6-2bat Travaglia (ITA) : 6-1, 6-3bat: 6-4, 6-3bat Rune (DAN) : 6-3, 7-6 (1)bat Albot (MOL) : 6-3, 3-6, 7-6 (2)bat: 4-6, 6-3, 7-6 (3)- Byebat: 6-4, 6-4bat Dzumhur (BOS, Q) : 1-6, 6-3, 6-1bat Popyrin (AUS, n°7) : 6-7 (5), 6-4, 7-6 (3)- Byebat: 6-2, 6-4bat Laaksonen (SUI) : 6-2, 6-7 (5), 7-6 (1)bat Gombos (SLQ) : 7-6 (5), 6-3bat Majchrzak (POL) : 7-6 (1), 6-4bat Kukushkin (KAZ, Q) : 7-6 (5), 7-5bat Bergs (BEL, Q) : 1-6, 6-3, 6-4- Byebat Griekspoor (PBS, n°6) : 7-5, 3-6, 6-1bat Novak (AUT, Alt) : 3-6, 7-5, 6-1bat M.Ymer (SUE) : 6-4, 7-5- Bye