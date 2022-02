ATP - Marseille : Première pour Bonzi

Bonzi à domicile

MARSEILLE (France, ATP 250, dur intérieur, 622 610€)

Huitièmes de finale

Gaston (FRA)

Tsonga (FRA, WC)

Bonzi (FRA, n°9)

Herbert (FRA)

Pouille (FRA, WC)

Gasquet (FRA)

1er tour

Gaston (FRA)

Moutet (FRA)

Tsonga (FRA, WC)

Simon (FRA, WC)

Bonzi (FRA, n°9)

Herbert (FRA)

Pouille (FRA, WC)

Gasquet (FRA)

Les quarts de finale dans les tournois Challenger, Benjamin Bonzi (25 ans) y est habitué. Et pour cause : sur la seule saison dernière, l'année qui l'a vu se faire véritablement un nom (et intégrer le Top 100 mondial pour la première fois de sa vie), le Gardois avait remporté six titres. Il en a ajouté un septième, le week-end dernier en triomphant à Cherbourg.Lors du tournoi d'Adelaïde 2, le mois dernier, le joueur licencié au Stade toulousain était ainsi resté bloqué au deuxième tour (huitièmes de finale). Eliminé dès le premier tour (par l'Australien Ebden) à Marseille l'année dernière à huis clos, le voici pourtant toujours en course dans cet Open 13 qui se déroule cette fois devant du public.Au lendemain de sa victoire contre le Polonais Majchrzak,, tombeur la veille de Kukushkin. Dans les deux sets de cette rencontre (le seul duel du jour entre Français) l'opposant au 109eme en simple (il a été 36eme au plus fort de sa carrière) et 9eme en double - même si Herbert et Mahut s'étaient fait sortir d'entrée la veille - le natif d'Anduze (Gard) a réussi le seul break de la manche. Il rejoint ainsi au tour suivant le Russe Aslan Karatsev, 15eme mondial et tête de série numéro 4 à Marseille cette semaine. Un nouveau test en perspective pour celui qui attend toujours de scalper un cador du classement et n'a encore jamais affronté de joueur du Top 15. La carotte est d'autant plus belle qu'en cas d'exploit, Bonzi, qui en est désormais à sept matchs gagnés de suite, se retrouverait dans le dernier carré.Tsitsipas (GRE, n°1) -Machac (RTC, Q) - Safiullin (RUS, Q)Auger-Aliassime (CAN, n°3) -bat Travaglia (ITA) : 6-1, 6-3bat: 6-4, 6-3bat Rune (DAN) : 6-3, 7-6 (1)- Albot (MOL)bat: 4-6, 6-3, 7-6 (3)- Byebat: 6-4, 6-4bat Dzumhur (BOS, Q) : 1-6, 6-3, 6-1bat Popyrin (AUS, n°7) : 6-7 (5), 6-4, 7-6 (3)- Byebat: 6-2, 6-4bat Laaksonen (SUI) : 6-2, 6-7 (5), 7-6 (1)bat Gombos (SLQ) : 7-6 (5), 6-3bat Majchrzak (POL) : 7-6 (1), 6-4bat Kukushkin (KAZ, Q) : 7-6 (5), 7-5bat Bergs (BEL, Q) : 1-6, 6-3, 6-4- Byebat Griekspoor (PBS, n°6) : 7-5, 3-6, 6-1bat Novak (AUT, Alt) : 3-6, 7-5, 6-1bat M.Ymer (SUE) : 6-4, 7-5- Bye