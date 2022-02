Bonzi à domicile

Tsitsipas se défait de Gaston

Auger-Aliassime trop fort pour Tsonga

Safiullin poursuit son bonhomme de chemin

MARSEILLE (France, ATP 250, dur intérieur, 622 610€)

Huitièmes de finale

Gaston (FRA)

Tsonga (FRA, WC)

Bonzi (FRA, n°9)

Herbert (FRA)

Pouille (FRA, WC)

Gasquet (FRA)

1er tour

Gaston (FRA)

Moutet (FRA)

Tsonga (FRA, WC)

Simon (FRA, WC)

Bonzi (FRA, n°9)

Herbert (FRA)

Pouille (FRA, WC)

Gasquet (FRA)

Première pour Bonzi. Les quarts de finale dans les tournois Challenger, Benjamin Bonzi (25 ans) y est habitué. Et pour cause : sur la seule saison dernière, l'année qui l'a vu se faire véritablement un nom (et intégrer le Top 100 mondial pour la première fois de sa vie), le Gardois avait remporté six titres. Il en a ajouté un septième, le week-end dernier en triomphant à Cherbourg. En revanche, sur le circuit ATP, "La Bonze", révélation française de la saison dernière avec Arthur Rinderknech, n'avait encore jamais atteint les quarts. Lors du tournoi d'Adelaïde 2, le mois dernier, le joueur licencié au Stade toulousain était ainsi resté bloqué au deuxième tour (huitièmes de finale). Eliminé dès le premier tour (par l'Australien Ebden) à Marseille l'année dernière à huis clos, le voici pourtant toujours en course dans cet Open 13 qui se déroule cette fois devant du public.Comme un symbole, Bonzi, qui réside dans la cité phocéenne, a ainsi attendu ce tournoi qui se déroule à deux pas de chez lui pour se hisser enfin au troisième tour dans un tournoi ATP. Au lendemain de sa victoire contre le Polonais Majchrzak, le protégé de Lionel Zimbler, finalement tête de série numéro 9 (il était numéro 8 à l'origine), a nettement dominé (6-4, 6-3, en 1h27 de jeu) son compatriote Pierre-Hugues Herbert, tombeur la veille de Kukushkin. Dans les deux sets de cette rencontre (le seul duel du jour entre Français) l'opposant au 109eme en simple (il a été 36eme au plus fort de sa carrière) et 9eme en double - même si Herbert et Mahut s'étaient fait sortir d'entrée la veille - le natif d'Anduze (Gard) a réussi le seul break de la manche. Il rejoint ainsi au tour suivant le Russe Aslan Karatsev, 15eme mondial et tête de série numéro 4 à Marseille cette semaine. Un nouveau test en perspective pour celui qui attend toujours de scalper un cador du classement et n'a encore jamais affronté de joueur du Top 15. La carotte est d'autant plus belle qu'en cas d'exploit, Bonzi, qui en est désormais à sept matchs gagnés de suite, se retrouverait dans le dernier carré.Stefanos Tsitsipas a fait respecter la hiérarchie. Le numéro 4 mondial, tête de série numéro 1 d l’Open 13, a dominé Hugo Gaston en deux manches. Dès les premiers échanges, le Grec a fait parler la puissance et a fait d’entrée le break pour mener trois jeux à rien. Après avoir évité une deuxième perte de son service, Hugo Gaston a fait vaciller son adversaire et a pu effacer son break de retard pour revenir à quatre jeux à trois. Toutefois, Stefanos Tsitsipas a relevé son niveau de jeu pour prendre à nouveau l’engagement du Français puis conclure le premier set sur son propre service. La deuxième manche s’est avérée plus équilibrée avec une seule balle de break à signaler, dans le cinquième jeu en faveur du Grec. L’issue logique a été un jeu décisif. Là aussi, les deux joueurs ont été très solides au service sauf sur un seul point. En effet, Hugo Gaston a laissé échapper son service à une seule reprise et ça a été suffisant pour Stefanos Tsitsipas. Dès sa première balle de match, le numéro 4 mondial n’a pas hésité à conclure (6-3, 7-6 en 1h31’).Jo-Wilfried Tsonga n’a pas su rejoindre Benjamin Bonzi en quarts de finale de l’Open 13. Le Manceau s’est incliné en deux manches face à un des hommes en forme du moment, Félix Auger-Aliassime. Pourtant, le Tricolore a opposé une belle résistance au récent vainqueur du tournoi de Rotterdam. Mené quatre jeux à un après avoir concédé son service, Jo-Wilfried Tsonga a répondu du tac-au-tac, convertissant sa première balle de break du match pour revenir à quatre jeux partout. Faisant mieux que tenir la dragée haute à son adversaire, le 243eme mondial a emmené le Canadien au jeu décisif, dont il a remporté les deux premiers points. Félix Auger-Aliassime a alors retrouvé son jeu pour dominer sept des huit échanges suivants et empocher le premier set. A partir de là, le natif de Montréal a serré le jeu et n’a quasiment rien laissé au Français. Avec le break dès le premier jeu puis un deuxième pour mener quatre jeux à un, « FAA » a conclu le match sur un dernier jeu blanc (7-6, 6-2 en 1h45’) et rejoint Ilya Ivashka en quarts de finale.Tout comme Benjamin Bonzi, Roman Safiullin va découvrir les quarts de finale d’un tournoi ATP à l’occasion de l’Open 13. Tombeur de la tête de série numéro 7 Alexei Popyrin pour son entrée en lice, le Russe a validé son billet en dominant un autre joueur issu des qualifications, Tomas Machac. Au terme d’un premier set sans la moindre balle de break à signaler, le Tchèque a su sauver trois balles de set et, remportant les cinq derniers points du jeu décisif, prendre l’avantage. Prenant deux fois le service de son adversaire dans la deuxième manche, Roman Safiullin a parfaitement réagi mais n’a su revenir à une manche partout qu’après avoir perdu un de ses deux breaks d’avance. Comme la première, la dernière manche s’est jouée au jeu décisif après douze jeux durant lesquels le serveur n’a pas été inquiété. A sa première balle de match, le Russe a scellé le sort du match (6-7, 6-4, 7-6 en 2h45’) et retrouvera soit Stefanos Tsitsipas, soit Hugo Gaston.bat: 6-3, 7-6 (4)bat Machac (RTC, Q) : 6-7 (6), 6-4, 7-6 (4)bat: 7-6 (3), 6-2bat Travaglia (ITA) : 6-1, 6-3bat: 6-4, 6-3bat Rune (DAN) : 6-3, 7-6 (1)- Albot (MOL)bat: 4-6, 6-3, 7-6 (3)- Byebat: 6-4, 6-4bat Dzumhur (BOS, Q) : 1-6, 6-3, 6-1bat Popyrin (AUS, n°7) : 6-7 (5), 6-4, 7-6 (3)- Byebat: 6-2, 6-4bat Laaksonen (SUI) : 6-2, 6-7 (5), 7-6 (1)bat Gombos (SLQ) : 7-6 (5), 6-3bat Majchrzak (POL) : 7-6 (1), 6-4bat Kukushkin (KAZ, Q) : 7-6 (5), 7-5bat Bergs (BEL, Q) : 1-6, 6-3, 6-4- Byebat Griekspoor (PBS, n°6) : 7-5, 3-6, 6-1bat Novak (AUT, Alt) : 3-6, 7-5, 6-1bat M.Ymer (SUE) : 6-4, 7-5- Bye