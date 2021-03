Herbert et Rinderknech surprennent



Pierre-Hugues HERBERT se qualifie pour les quarts de finale 🔥

Aucun problème pour Medvedev

MARSEILLE (France, ATP 250, dur indoor, 409 765€)

Quarts de finale



Rinderknech (FRA, Q)

Humbert (FRA, n°4)



Herbert (FRA) -

Huitièmes de finale

Gaston (FRA, WC)

Rinderknech (FRA, Q)

Humbert (FRA, n°4)

Tsonga (FRA)

Herbert (FRA)

Pouille (FRA)

1er tour

Gaston (FRA, WC)

Barrère (FRA)

Bonzi (FRA, WC)

Rinderknech (FRA, Q)

Tsonga (FRA)

Humbert (FRA, n°4)

Herbert (FRA)

Lestienne (FRA, Q)

Pouille (FRA)

Pour son deuxième match sur le grand circuit depuis octobre 2019, Lucas Pouille avait fort à faire en affrontant le tenant du titre et n°5 mondial Stefanos Tsitsipas.Tsitsipas a remporté le premier set en breakant à 1-0, 4-1 et 5-2, Pouille n'étant parvenu à effacer qu'un seul break. Dans le deuxième set, un seul break à 3-2 a suffi au Grec pour s'imposer sans trop trembler. La marche était trop haute pour le n°81 mondial, opéré du coude il y a quelques mois, qui va devoir jouer de nombreux matchs pour engranger de la confiance et retrouver son niveau. Il est d'ailleurs inscrit aux Challengers de Biella et Lille ces deux prochaines semaines.Enfin un quart de finale à Marseille pour Pierre-Hugues Herbert ! Alors qu'il n'avait jamais dépassé les huitièmes de finale en cinq participations, l'Alsacien a franchi ce tour ce jeudi en battant Cameron Norrie, pourtant classé trente rangs devant lui (63eme contre 93eme)).(dont quatre alors qu'il menait 4-1 dans le premier set). Auteur de 14 aces, Herbert a breaké à 1-0 dans la première manche et à 2-2 dans la deuxième pour aller décrocher sa qualification pour les quarts, où il affrontera Stefanos Tsitsipas. Inconnu du grand public, Arthur Rinderknech va disputer le tout premier quart de finale de sa carrière sur le circuit ATP (pour son deuxième tournoi), après une victoire renversante sur Alejandro Davidovich Fokina.Alors qu'il avait perdu la première manche en cédant son service à 4-3, le Français a haussé le ton, notamment au service (1 ace dans la première manche, 6 dans chacune des deux autres manches), pour aller remporter ce match, en breakant à 2-1 et 4-1 dans le deuxième set et à 1-1 et 4-2 dans le troisième, avant de conclure sur un jeu blanc. Rinderknech, qui va gagner au moins six places au prochain classement, sera opposé pour une place dans le dernier carré à Ugo Humbert qui lui, visera la place de n°2 français (au détriment de Benoit Paire, qui galère sur la terre battue sud-américaine). Il y aura donc au moins un Français en demi-finale.Eliminé d'entrée la semaine passée à Rotterdam, Daniil Medvedev est bien rentré dans son tournoi de Marseille en battant Egor Gerasimov en huitièmes de finale. Le futur n°2 mondial (il le sera lundi prochain, au détriment de Rafael Nadal qui ne rejouera pas, au mieux, avant Miami dans deux semaines) s'est imposé 6-2, 6-4 en 1h11 contre le n°76.Il passera un test important vendredi en quarts de finale contre le jeune Italien Jannik Sinner, tête de série n°5.Medvedev (RUS, n°1) - Sinner (ITA, n°5)Khachanov (RUS, n°3) - Ebden (AUS, Q)S.Tsitsipas (GRE, n°2)bat Gerasimov (BIE) : 6-2, 6-4bat: 6-4, 6-1bat McDonald (USA) : 7-6 (4), 6-4bat Ruusuvuori (FIN) : 6-2, 6-2bat Davidovich Fokina (ESP, n°7) : 3-6, 6-1, 6-2bat: 6-3, 6-4bat Norrie (GBR) : 6-3, 6-4bat:6-2, 6-3- Byebat Hanfmann (ALL) : 6-2, 6-0bat Novak (AUT) : 3-6, 6-4, 6-1bat: 7-6 (3), 6-7 (5), 7-5- Byebat Travaglia (ITA) : 7-6 (2), 7-6 (1)bat: 3-6, 7-6 (6), 6-3bat Nishioka (JAP, n°8) : 6-2, 4-2 abandonbat P.Tsitsipas (GRE, WC) : 6-0, 6-2bat Kukushkin (KAZ) : 1-6, 6-3, 6-2bat Lopez (ESP) : 3-6, 6-4, 7-5- Byebat Nishikori (JAP, n°6) : 6-1, 6-4bat: 6-4, 6-7, 6-3bat Molcan (SLQ, Q) : 7-5, 6-3- Bye