L'adage « Jamais deux sans trois » ne s'appliquera pas à Benoît Paire. Après des éliminations d'entrée à Pune, puis à Rotterdam, le Français a cette fois-ci passé le cut au tournoi ATP 250 de Marseille, sur dur indoor. Ce lundi, le 20eme joueur mondial, tête de série n°6, a disposé de son compatriote Grégoire Barrère, 89eme joueur mondial et bénéficiaire d'une wild card, en deux manches (6-4, 7-6 (1)) et 1h19 de jeu. Dans la première manche, le mieux classé des deux a tranquillement mis son jeu en place, avant de prendre, à 1-1, le service de son adversaire, sur sa deuxième tentative. Grâce à cet avantage, le 20eme joueur mondial a continué à faire la course en tête, alors que les deux hommes ont conclu les quatre derniers jeux de ce set, blanc. Ce qui a alors permis à la tête de série n°6 d'engranger cette première manche, sur le score de 6-4. Dans l'ultime set, le natif d'Avignon s'est procuré une nouvelle balle de break d'entrée, avant de se retrouver ensuite obligé d'en sauver lui-même deux, sur son propre service, à 1-2. Finalement, les deux hommes se sont ensuite dirigés vers un tie-break. Un jeu décisif que Benoît Paire a survolé, ne perdant pas une seule fois son propre service et ne laissant qu'un seul petit point à son adversaire du jour (7-6 (1)). Au prochain tour, le Tricolore affrontera le vainqueur de la rencontre opposant le Hongrois Marton Fucsovics, 73eme joueur mondial, au Kazakh Alexander Bublik, 55eme joueur mondial.

Gasquet n'a pas fait long feu

Un petit tour et puis s'en va. Ce lundi, à l'occasion du premier tour du tournoi ATP 250 de Marseille, sur dur indoor, le Français Richard Gasquet, 57eme joueur mondial, s'est incliné contre le Suédois Mikael Ymer, 75eme joueur mondial, en trois manches (6-3, 3-6, 7-5) et 2h23 de jeu. Le Français a complètement manqué son début de rencontre, se retrouvant même mené 5-0, après un double-break encaissé, non sans avoir manqué deux opportunités de débreaker une première fois son adversaire. Un break qu'il a ensuite réussi à obtenir, à 5-1, avant de finalement lâcher ce premier set (6-3). Dans la deuxième manche, les deux hommes se sont rendu coup pour coup, avant que le Suédois ne cède son service à 3-4, après avoir sauvé cinq premières balles de break au préalable, non sans s'en être procuré une, également. Dans la foulée, le Tricolore s'y est ensuite repris à trois fois, avant de parvenir à égaliser à une manche partout (3-6). Dans l'ultime set, Gasquet a craqué le premier, à 1-0, avant d'égaliser à 5-5. Alors qu'il avait l'opportunité d'emmener son adversaire au tie-break, le 57eme joueur mondial a cédé un nouveau service, sur la troisième balle de match du 75eme joueur mondial, perdant ainsi la rencontre (6-3, 3-6, 7-5).



MARSEILLE (France, ATP 250, dur indoor, 769 670€)

Tenant du titre : Stefanos Tsitsipas (GRE)



1er tour

Medvedev (RUS, n°1) - Bye

Gombos (SLQ, Q) - Sinner (ITA)

Simon (FRA) - Mayot (FRA, WC)

Bedene (SLO) - Khachanov (RUS, n°5)



Goffin (BEL, n°3) - Bye

Gerasimov (BIE, Q) - Novak (AUT, Q)

Kukushkin (KAZ) - Herbert (FRA)

Travaglia (ITA) - Auger-Aliassime (CAN, n°7)



Paire (FRA, n°6) bat Barrère (FRA, WC) : 6-4, 7-6 (1)

Fucsovics (HUN) - Bublik (KAZ)

Cilic (CRO) - Ivashka (BIE, Q)

Shapovalov (CAN, n°4) - Bye



Hurkacz (POL, n°8) - Hoang (FRA, WC)

Pospisil (CAN) - Ruusuvuori (FIN, LL)

Ymer (SUE) bat Gasquet (FRA) : 6-3, 3-6, 7-5

Tsitsipas (GRE, n°2) - Bye