ATP - Marseille : Nouvel exploit pour Bublik, qualifié pour les demi-finales

Depuis qu'il a crié publiquement son... dégoût pour le tennis (« Pour tout vous dire, je ne vois pas de point positif à être joueur de tennis, je dois me farcir cette saleté de sport chaque jour », déclarait l'intéressé dans L'Equipe en début de semaine), Alexander Bublik (22 ans), ce tennisman qui assure ne jouer que pour l'argent, n'a jamais semblé aussi fort.Rejoint à un set partout par le Canadien, breaké à 6-5 dans la première manche, le 55eme mondial s'y est pris en deux temps ensuite (Shapovalov, breaké d'entrée, avait réussi à recoller dès le jeu suivant) pour distancer le numéro 15 mondial et tête de série numéro 4 de cet Open 13, incapable cette fois de combler son retard. Vainqueur à sa première balle de match, le héros tant controversé de la semaine après ses propos qui ont fait polémique pourrait défier en demi-finales le numéro 6 mondial Stefanos Tsitsipas, l'autre grand favori du tournoi avec Daniil Medvedev et tenant du titre de surcroît. Comme pour se prouver que finalement, le tennis, ce n'est peut-être pas si terrible que ça. Surtout quand ça gagne. Comme c'est le cas depuis le début de la semaine à Marseille pour Bublik.Medvedev (RUS, n°1) -Gerasimov (BIE, Q) - Auger-Aliassime (CAN, n°7)Pospisil (CAN) - Tsitsipas (GRE, n°2)bat Sinner (ITA) : 1-6, 6-1, 6-2bat Bedene (SLO) : 7-6 (6), 6-4bat Goffin (BEL, n°3) : 6-4, 7-6 (5)bat: 6-0, 6-7 (6), 7-6 (9)bat Cilic (CRO) : 6-4, 4-6, 6-2bat Hurkacz (POL, n°8) : 6-3, 6-4bat Ymer (SUE) : 6-1, 6-3- Byebat Gombos (SLQ, Q) : 6-4, 7-6 (5)bat: 6-4, 7-6 (3)bat Khachanov (RUS, n°5) : 4-6, 6-4, 7-5- Byebat Novak (AUT, Q) : 7-6 (3), 6-3bat Kukushkin (KAZ) : 7-6 (4), 6-4bat Travaglia (ITA) : 6-7 (3), 7-6 (8), 6-3bat: 6-4, 7-6 (1)bat Fucsovics (HUN) : 6-4, 7-5bat Ivashka (BIE, Q) : 3-6, 7-6 (5), 6-4- Byebat: 6-4, 6-1bat Ruusuvuori (FIN, LL) : 7-6 (6), 6-3bat: 6-3, 3-6, 7-5- Bye