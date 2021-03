ATP - Marseille : Lestienne tombe d'entrée

Pas de deuxième victoire sur le circuit ATP pour Constant Lestienne. Le joueur français de 28 ans (219eme mondial), issu des qualifications à Marseille, a été éliminé au premier tour par Cameron Norrie. Le Britannique, 63eme mondial, s'est imposé 6-4, 6-7, 6-3 après un combat de 2h25. Norrie a remporté le premier set en breakant deux fois son adversaire, puis pensait avoir fait le plus dur en servant pour le match à 7-5 dans le deuxième. Mais le Picard a débreaké et s'est finalement imposé au tie-break, sur le score de 7-4, après avoir été mené 4-1. Norrie ne s'est pourtant pas écroulé après toutes ces occasions manquées, et a rapidement mené 3-0 dans le troisième set, avant de voir Lestienne revenir à 3-3, puis il a de nouveau pris son service à 4-3 et a conclu un peu plus tard sur sa première balle de match. Une victoire qui lui permettra d'affronter Pierre-Hugues Herbert en huitièmes de finale.



MARSEILLE (France, ATP 250, dur indoor, 409 765€)

Tenant du titre : Stefanos Tsitsipas (GRE)



Huitièmes de finale

Medvedev (RUS, n°1) - Gerasimov (BIE)

Gaston (FRA, WC) - Sinner (ITA, n°5)

Khachanov (RUS, n°3) - McDonald (USA)

Ebden (AUS, Q) bat Ruusuvuori (FIN) : 6-2, 6-2



Davidovich Fokina (ESP, n°7) - Rinderknech (FRA, Q)

Tsonga (FRA) - Humbert (FRA, n°4)

Herbert (FRA) - Norrie (GBR)

Pouille (FRA) - S.Tsitsipas (GRE, n°2)



1er tour

Medvedev (RUS, n°1) - Bye

Gerasimov (BIE) bat Hanfmann (ALL) : 6-2, 6-0

Gaston (FRA, WC) bat Novak (AUT) : 3-6, 6-4, 6-1

Sinner (ITA, n°5) bat Barrère (FRA) : 7-6 (3), 6-7 (5), 7-5



Khachanov (RUS, n°3) - Bye

McDonald (USA) bat Travaglia (ITA) : 7-6 (2), 7-6 (1)

Ebden (AUS, Q) bat Bonzi (FRA, WC) : 3-6, 7-6 (6), 6-3

Ruusuvuori (FIN) bat Nishioka (JAP, n°8) : 6-2, 4-2 abandon



Davidovich Fokina (ESP, n°7) bat P.Tsitsipas (GRE, WC) : 6-0, 6-2

Rinderknech (FRA, Q) bat Kukushkin (KAZ) : 1-6, 6-3, 6-2

Tsonga (FRA) bat Lopez (ESP) : 3-6, 6-4, 7-5

Humbert (FRA, n°4) - Bye



Herbert (FRA) bat Nishikori (JAP, n°6) : 6-1, 6-4

Norrie (GBR) bat Lestienne (FRA, Q) : 6-4, 6-7, 6-3

Pouille (FRA) bat Molcan (SLQ, Q) : 7-5, 6-3

S.Tsitsipas (GRE, n°2) - Bye