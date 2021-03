ATP - Marseille : Le titre pour Daniil Medvedev, vainqueur de Pierre-Hugues Herbert en finale

S’il sera numéro 2 mondial ce lundi, Daniil Medvedev a fêté ça en ajoutant l’Open 13 à son palmarès. Le plus francophile des joueurs russes sur le circuit ATP devait affronter Pierre-Hugues Herbert, vainqueur de Stefanos Tsitsipas en quarts de finale, dans une finale qui s’est avérée plus indécise que le classement pouvait l’indiquer. Après quatre premiers jeux accrochés, Daniil Medvedev a frappé le premier en allant chercher le break mais Pierre-Hugues Herbert a répliqué dans l’instant pour revenir à hauteur du Russe... qui a toutefois trouvé les solutions pour reprendre l’avantage et tenir ensuite sa mise en jeu pour mener une manche à rien. Si le Français a montré des signes de fébrilité au service d’entrée de deuxième manche, avec une balle de break sauvée, il a ensuite mis en difficulté son adversaire.

Medvedev a su saisir sa chance

En effet, Pierre-Hugues Herbert a eu trois balles de break à son actif sur deux jeux de service consécutifs mais sans avoir plus de réussite. C’est au jeu décisif que cette manche s’est jouée avec Pierre-Hugues Herbert qui a remporté cinq points de suite pour revenir à une manche partout. La dernière manche a vu les deux joueurs être imperturbables au service, avec notamment quatre jeux blancs consécutifs. Mais, au moment de servir pour rester dans le match, le Français a perdu ses moyens avec un très mauvais jeu de service qui a fait les affaires de Daniil Medvedev. Le Russe n’a pas laissé passer sa première balle de match sur le service du Tricolore pour aller chercher le titre (6-4, 6-7, 6-4 en 2h14’), son deuxième titre en France après le Masters 1000 de Paris-Bercy l’an passé.



MARSEILLE (France, ATP 250, dur indoor, 409 765€)

Tenant du titre : Stefanos Tsitsipas (GRE)



Finale

Medvedev (RUS, n°1) bat Herbert (FRA) : 6-4, 6-7 (4), 6-4



Demi-finales

Medvedev (RUS, n°1) bat Ebden (AUS, Q) : 6-4, 3-0 abandon

Herbert (FRA) bat Humbert (FRA, n°4) : 6-3, 6-2



Quarts de finale

Medvedev (RUS, n°1) bat Sinner (ITA, n°5) : 6-2, 6-4

Ebden (AUS, Q) bat Khachanov (RUS, n°3) : 4-6, 6-4, 6-2

Humbert (FRA, n°4) bat Rinderknech (FRA, Q) : 4-6, 7-5, 7-6 (4)

Herbert (FRA) bat S.Tsitsipas (GRE, n°2) : 6-7 (6), 6-4, 6-2



Huitièmes de finale

Medvedev (RUS, n°1) bat Gerasimov (BIE) : 6-2, 6-4

Sinner (ITA, n°5) bat Gaston (FRA, WC) : 6-4, 6-1

Khachanov (RUS, n°3) bat McDonald (USA) : 7-6 (4), 6-4

Ebden (AUS, Q) bat Ruusuvuori (FIN) : 6-2, 6-2



Rinderknech (FRA, Q) bat Davidovich Fokina (ESP, n°7) : 3-6, 6-1, 6-2

Humbert (FRA, n°4) bat Tsonga (FRA) : 6-3, 6-4

Herbert (FRA) bat Norrie (GBR) : 6-3, 6-4

S.Tsitsipas (GRE, n°2) bat Pouille (FRA) :6-2, 6-3



1er tour

Medvedev (RUS, n°1) - Bye

Gerasimov (BIE) bat Hanfmann (ALL) : 6-2, 6-0

Gaston (FRA, WC) bat Novak (AUT) : 3-6, 6-4, 6-1

Sinner (ITA, n°5) bat Barrère (FRA) : 7-6 (3), 6-7 (5), 7-5



Khachanov (RUS, n°3) - Bye

McDonald (USA) bat Travaglia (ITA) : 7-6 (2), 7-6 (1)

Ebden (AUS, Q) bat Bonzi (FRA, WC) : 3-6, 7-6 (6), 6-3

Ruusuvuori (FIN) bat Nishioka (JAP, n°8) : 6-2, 4-2 abandon



Davidovich Fokina (ESP, n°7) bat P.Tsitsipas (GRE, WC) : 6-0, 6-2

Rinderknech (FRA, Q) bat Kukushkin (KAZ) : 1-6, 6-3, 6-2

Tsonga (FRA) bat Lopez (ESP) : 3-6, 6-4, 7-5

Humbert (FRA, n°4) - Bye



Herbert (FRA) bat Nishikori (JAP, n°6) : 6-1, 6-4

Norrie (GBR) bat Lestienne (FRA, Q) : 6-4, 6-7, 6-3

Pouille (FRA) bat Molcan (SLQ, Q) : 7-5, 6-3

S.Tsitsipas (GRE, n°2) - Bye