ATP - Marseille : Laura Flessel aux côtés de la « Team BNP Paribas Jeunes Talents »

Le 23 novembre dernier, à l’issue d’une session d'entraînement entre les jeunes joueurs et leur parrain Jo-Wilfried Tsonga sur le central de Roland-Garros, BNP Paribas et la Fédération française de tennis (FFT) avaient dévoilé la nouvelle ambition du programme « BNP Paribas Jeunes Talents". Ce sont désormais 25 jeunes espoirs du tennis français, filles et garçons, qui bénéficient d'une aide financière et d'un accompagnement humain dans le but de pouvoir un jour atteindre les sommets du classement mondial. Pour permettre à ces talents de mettre tous les atouts de leur côté à l’aube d’une potentielle carrière professionnelle, BNP Paribas organise régulièrement des séminaires de formation en présence d’experts. Ainsi, ce week-end, à la veille de l'édition 2022 du tournoi OPEN13 Provence, l’une des plus grandes championnes de l'histoire du sport français s’est rendue dans l’enceinte du Palais des Sports de Marseille pour rencontrer les jeunes talents : l'ex-escrimeuse Laura Flessel, double médaillée d'or en épée lors des Jeux Olympiques d'Atlanta en 1996 et sextuple championne du monde de la discipline.

Deux jours de formation

Fraîchement fondatrice de l'école "Sport Excellence Reconversion", destinée à faciliter la reconversion des sportifs professionnels, l'ancienne Ministre des Sports est intervenue dimanche matin sur la thématique du double projet : "comment mener avec excellence études et tennis de haut niveau" avec le savoir-faire, être et devenir. Lors de ces deux journées, la "Team BNP Paribas Jeunes Talents", parmi lesquels Luca Van Assche, vainqueur du tournoi de Roland-Garros juniors l'année dernière et Gabriel Debru, a pu également bénéficier d'ateliers axés sur l'optimisation mentale au service de la performance, la nutrition du sportif de haut niveau ou encore la gestion de la communication. Que du très précieux pour la suite de leur carrière...