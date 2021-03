Pas de deuxième victoire sur le circuit ATP pour Constant Lestienne. Le joueur français de 28 ans (219eme mondial), issu des qualifications à Marseille, a été éliminé au premier tour par Cameron Norrie. Le Britannique, 63eme mondial, s'est imposé 6-4, 6-7, 6-3 après un combat de 2h25. Norrie a remporté le premier set en breakant deux fois son adversaire, puis pensait avoir fait le plus dur en servant pour le match à 7-5 dans le deuxième. Mais le Picard a débreaké et s'est finalement imposé au tie-break, sur le score de 7-4, après avoir été mené 4-1. Norrie ne s'est pourtant pas écroulé après toutes ces occasions manquées, et a rapidement mené 3-0 dans le troisième set, avant de voir Lestienne revenir à 3-3, puis il a de nouveau pris son service à 4-3 et a conclu un peu plus tard sur sa première balle de match. Une victoire qui lui permettra d'affronter Pierre-Hugues Herbert en huitièmes de finale. Ça passe également pour le Russe Karen Khachanov, 21eme joueur mondial et tête de série n°3, qui a éliminé l'Américain Mackenzie McDonald, 120eme joueur mondial, en deux manches (7-6 (4), 6-4) et 1h56 de jeu.

Gaston n'a pas fait le poids face à Sinner

Hugo Gaston ne fera pas la passe de deux. Après s'être extrait du premier tour du tournoi ATP 250 de Marseille, sur dur indoor, le Français, 166eme joueur mondial et bénéficiaire d'une wild card, a lourdement chuté en huitièmes de finale de l'épreuve, battu par l'Italien Jannik Sinner, 34eme joueur mondial et tête de série n°5, en deux petites manches (6-4, 6-1) et 1h09 de jeu. Dans la première manche, les deux hommes ont fait jeu égal lors des sept premiers jeux. Finalement, le premier à craquer a été le Français, sur sa deuxième balle, avant de s'y reprendre à trois fois pour débreaker dans la foulée. Un sursaut d'orgueil qui n'a donc pas eu de suite. Malgré deux premières balles de nouveau break sauvées, Hugo Gaston a cédé sur la dernière, permettant ainsi à son adversaire de s'emparer de cette première manche (6-4). La deuxième et dernière manche fut donc bien plus à sens unique. En difficulté sur toutes ses mises en jeu, le moins bien classé des deux a cédé deux services sur les trois. Sur le deuxième, il a dû sauver deux balles de nouveau break, tout en se révélant incapable de convertir une seule de ses deux opportunités, alors qu'il se trouvait déjà mené 2-0 (6-1).

Humbert était trop fort pour Tsonga

Il n'y aura pas de deuxième victoire de rang pour Jo-Wilfried Tsonga. Ce mercredi, le Français, 66eme joueur mondial, a été éliminé en huitièmes de finale du tournoi ATP 250 de Marseille, sur dur indoor, par son compatriote Ugo Humbert, 31eme joueur mondial et tête de série n°4, en deux manches (6-3, 6-4) et 1h26 de jeu. Lors de la première manche, il a fallu attendre le quatrième jeu pour voir une balle de break. Elle a été à mettre à l'actif de Humbert, qui a fini par breaker son adversaire, sur la mise en jeu suivante de ce dernier. Avec cet avantage en poche, le mieux classé des deux a continué à faire la course en tête, pour ensuite enlever logiquement cette première manche (6-3). Pas forcément à l'aise sur son service, Tsonga a dû sauver deux balles de break d'entrée de seconde manche, avant de récidiver ensuite à 2-2. Finalement, au plus mauvais des moments, le 66eme joueur mondial a bel et bien fini par céder son service, blanc de surcroît. Dans la foulée, Ugo Humbert, qui n'a donc pas eu à sauver la moindre balle de break, a conclu (6-4) pour s'offrir le droit de disputer les quarts de finale de ce tournoi marseillais.



MARSEILLE (France, ATP 250, dur indoor, 409 765€)

Tenant du titre : Stefanos Tsitsipas (GRE)



Huitièmes de finale

Medvedev (RUS, n°1) - Gerasimov (BIE)

Sinner (ITA, n°5) bat Gaston (FRA, WC) : 6-4, 6-1

Khachanov (RUS, n°3) bat McDonald (USA) : 7-6 (4), 6-4

Ebden (AUS, Q) bat Ruusuvuori (FIN) : 6-2, 6-2



Davidovich Fokina (ESP, n°7) - Rinderknech (FRA, Q)

Humbert (FRA, n°4) bat Tsonga (FRA) : 6-3, 6-4

Herbert (FRA) - Norrie (GBR)

Pouille (FRA) - S.Tsitsipas (GRE, n°2)



1er tour

Medvedev (RUS, n°1) - Bye

Gerasimov (BIE) bat Hanfmann (ALL) : 6-2, 6-0

Gaston (FRA, WC) bat Novak (AUT) : 3-6, 6-4, 6-1

Sinner (ITA, n°5) bat Barrère (FRA) : 7-6 (3), 6-7 (5), 7-5



Khachanov (RUS, n°3) - Bye

McDonald (USA) bat Travaglia (ITA) : 7-6 (2), 7-6 (1)

Ebden (AUS, Q) bat Bonzi (FRA, WC) : 3-6, 7-6 (6), 6-3

Ruusuvuori (FIN) bat Nishioka (JAP, n°8) : 6-2, 4-2 abandon



Davidovich Fokina (ESP, n°7) bat P.Tsitsipas (GRE, WC) : 6-0, 6-2

Rinderknech (FRA, Q) bat Kukushkin (KAZ) : 1-6, 6-3, 6-2

Tsonga (FRA) bat Lopez (ESP) : 3-6, 6-4, 7-5

Humbert (FRA, n°4) - Bye



Herbert (FRA) bat Nishikori (JAP, n°6) : 6-1, 6-4

Norrie (GBR) bat Lestienne (FRA, Q) : 6-4, 6-7, 6-3

Pouille (FRA) bat Molcan (SLQ, Q) : 7-5, 6-3

S.Tsitsipas (GRE, n°2) - Bye