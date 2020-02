ATP - Marseille : Hoang n'a pas fait l'exploit

NEXT UP: 2 ROUND @Open13 @HubertHurkacz is headed to the 2nd round after beating Antoine Hoang

MARSEILLE (France, ATP 250, dur indoor, 769 670€)

1er tour

Simon (FRA)

Mayot (FRA, WC)

Herbert (FRA)

Paire (FRA, n°6)

Barrère (FRA, WC)

Hoang (FRA, WC) : 6-4, 6-1

Gasquet (FRA)

Pas d'exploit pour Antoine Hoang (24 ans).Le Polonais et favori de cette partie n'a fait qu'une bouchée du Varois (6-4, 6-1, 1h05 de jeu). Hoang s'est accroché jusqu'à 4-4 sans jamais perdre sa mise en jeu. Une mésaventure qu'il a connue en revanche le jeu suivant. Après avoir remporté le premier set, le Polonais classé au 29eme rang mondial et tête de série numéro 8 de cet Open 13 n'a plus laissé respirer le 129eme dans la hiérarchie. Rapidement mené 3-0, Hoang s'est brièvement relancé en prenant le service d'Hurkacz pour la première et seule fois du match, avant de s'écrouler de nouveau. Au prochain tour, le demi-finaliste du tournoi d'Auckland (Nouvelle-Zélande) en début de saison pourrait se frotter à l'un des hommes en forme : le Canadien Vasek Pospisil.- ByeGombos (SLQ, Q) - Sinner (ITA)Bedene (SLO) - Khachanov (RUS, n°5)- ByeGerasimov (BIE, Q) - Novak (AUT, Q)Kukushkin (KAZ) -Travaglia (ITA) - Auger-Aliassime (CAN, n°7)bat: 6-4, 7-6 (1)bat Fucsovics (HUN) : 6-4, 7-5Cilic (CRO) - Ivashka (BIE, Q)- ByebatPospisil (CAN) - Ruusuvuori (FIN, LL)bat: 6-3, 3-6, 7-5- Bye