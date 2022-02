Pour son deuxième tournoi de l’année sur le circuit principal, Pierre-Hugues Herbert a une nouvelle fois passé le premier tour. Après avoir dominé Peter Gojowczyk à Montpellier, c’est Mikhail Kukushkin qui s’est incliné face au 109eme mondial pour son entrée en lice dans l’Open 13, à Marseille. Le Kazakh a pourtant pris le meilleur départ avec le break d’entrée pour mener trois jeux à rien. Toutefois, « P2H » a répondu dans le souvent crucial septième jeu pour revenir à quatre jeux partout puis emmener son adversaire au jeu décisif. Si les deux joueurs se sont rendu coup pour coup, c’est le Français qui a eu le dernier mot, convertissant sa première balle de set sur l’engagement du 168eme mondial. Dos au mur, Mikhail Kukushkin a une nouvelle fois breaké dès le premier jeu de service de Pierre-Hugues Herbert avant de voir ce dernier réagir pour recoller à trois jeux partout. Alors que la solidité des deux joueurs au service laissait penser qu’un deuxième tiebreak allait avoir lieu, le Tricolore a profité d’un moment de faiblesse de son adversaire juste avant le jeu décisig pour prendre son service et conclure le match (7-6, 7-5 en 1h54’). Benjamin Bonzi, tête de série numéro 9, ou Kamil Majchrzak, qui s’affronteront ce mercredi, sera son adversaire pour une place en quarts de finale.

Popyrin éliminé d’entrée

Tête de série numéro 7, Alexei Popyrin a prolongé sa série d’éliminations au premier tour cette saison. Après Sydney, l’Open d’Australie, Montpellier et Rotterdam, l’Australien s’est incliné en trois manches face au qualifié russe Roman Safiullin et ce malgré le gain de la première manche au jeu décisif. Après avoir réagi grâce à un break en milieu de deuxième manche, le 163eme mondial a sauvé une balle de match avant le jeu décisif de la dernière manche. Un tiebreak dont il a remporté les six premiers points avant d’avoir des difficultés à conclure, n’y parvenant qu’à sa quatrième opportunité (6-7, 6-4, 7-6 en 2h41’). Roman Safiullin retrouvera en huitièmes de finale le Tchèque Tomas Machac, qui a remporté un duel de qualifiés face au Bosnien Damir Dzumhur (1-6, 6-3, 6-1 en 1h39’). Holger Rune, pour sa part, a su effacer un premier set manqué pour venir bout du repêché belge Zizou Bergs (1-6, 6-3, 6-4 en 2h02’).



MARSEILLE (France, ATP 250, dur intérieur, 622 610€)

Tenant du titre : Daniil Medvedev (RUS)



1er tour

Tsitsipas (GRE, n°1) - Bye

Gaston (FRA) - Moutet (FRA)

Machac (RTC, Q) bat Dzumhur (BOS, Q) : 1-6, 6-3, 6-1

Safiullin (RUS, Q) bat Popyrin (AUS, n°7) : 6-7 (5), 6-4, 7-6 (3)



Auger-Aliassime (CAN, n°3) - Bye

Tsonga (FRA, WC) - Simon (FRA, WC)

Travaglia (ITA) bat Laaksonen (SUI) : 6-2, 6-7 (5), 7-6 (1)

Ivashka (BIE, n°5) bat Gombos (SLQ) : 7-6 (5), 6-3



Bonzi (FRA, n°9) - Majchrzak (POL)

Herbert (FRA) bat Kukushkin (KAZ, Q) : 7-6 (5), 7-5

Rune (DAN) bat Bergs (BEL, Q) : 1-6, 6-3, 6-4

Karatsev (RUS, n°4) - Bye



Griekspoor (PBS, n°6) - Pouille (FRA, WC)

Albot (MOL) - Novak (AUT, Alt)

Gasquet (FRA) bat M.Ymer (SUE) : 6-4, 7-5

Rublev (RUS, n°2) - Bye