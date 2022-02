Pouille a fait trembler Rublev



Benjamin Bonzi aurait-il trouvé cette semaine, chez lui à Marseille, la clé de la réussite sur le circuit ATP ? L'avenir nous le dira... En tout cas, le tennisman de 25 ans, si brillant sur le circuit Challenger mais en retrait sur le circuit ATP, va disputer samedi sa première demi-finale à ce niveau. Il s'est offert la plus belle victoire de sa carrière en se défaisant du n°15 mondial et tête de série n°4, Aslan Karatsev.Auteur de 6 aces, aucune double-faute et 59% de premières balles, il a sauvé les deux balles de break que s'est procuré le Russe, à 4-3 dans la deuxième manche, alors que Karatsev venait de se faire masser la cuisse droite. Bonzi s'est montré excellent sur sa mise en jeu pendant tout le match, avec cinq jeux blancs sur huit jeux de service ! Quoi qu'il arrive désormais, la semaine du Français est réussie. A confirmer samedi contre Andrey Rublev.Le Russe, tête de série n°2, a battu son deuxième Français de la semaine en quarts et visera la passe de trois en demies. Après avoir souffert contre Richard Gasquet, le n°7 mondial a souffert contre Lucas Pouille, et a fini par l'emporter 6-3, 1-6, 6-2 en 1h42. Alors que le Français (154eme) n'était jamais parvenu à prendre un set à Rublev lors de leurs deux précédentes confrontations, il l'a cette fois souvent malmené, mais a craqué dans la dernière demi-heure. Le Russe a remporté le premier set en réussissant un seul break, à 4-3.Tout s'est donc joué dans le troisième set, où le Français a pris le service adverse d'entrée (2-0), mais Rublev a retrouvé son niveau digne d'un Top 10 mondial et a remporté les six jeux suivants, et donc le match. Il affrontera Benjamin Bonzi pour la première fois pour une place en finale, alors que Pouille, qui peut être content de sa semaine (il n'avait plus gagné deux matchs de suite dans le tableau principal d'un tournoi ATP depuis Monte-Carlo 2021 et va gagner 14 places au classement), va aller disputer le Challenger de Pau pour tenter d'aligner encore plus de victoires.Tsitsipas (GRE, n°1) - Safiullin (RUS, Q)Auger-Aliassime (CAN, n°3) - Ivashka (BIE, n°5)bat Karatsev (RUS, n°4) : 6-1, 6-3bat: 6-3, 1-6, 6-2bat: 6-3, 7-6 (4)bat Machac (RTC, Q) : 6-7 (6), 6-4, 7-6 (4)bat: 7-6 (3), 6-2bat Travaglia (ITA) : 6-1, 6-3bat: 6-4, 6-3bat Rune (DAN) : 6-3, 7-6 (1)bat Albot (MOL) : 6-3, 3-6, 7-6 (2)bat: 4-6, 6-3, 7-6 (3)- Byebat: 6-4, 6-4bat Dzumhur (BOS, Q) : 1-6, 6-3, 6-1bat Popyrin (AUS, n°7) : 6-7 (5), 6-4, 7-6 (3)- Byebat: 6-2, 6-4bat Laaksonen (SUI) : 6-2, 6-7 (5), 7-6 (1)bat Gombos (SLQ) : 7-6 (5), 6-3bat Majchrzak (POL) : 7-6 (1), 6-4bat Kukushkin (KAZ, Q) : 7-6 (5), 7-5bat Bergs (BEL, Q) : 1-6, 6-3, 6-4- Byebat Griekspoor (PBS, n°6) : 7-5, 3-6, 6-1bat Novak (AUT, Alt) : 3-6, 7-5, 6-1bat M.Ymer (SUE) : 6-4, 7-5- Bye