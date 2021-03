ATP - Marseille : Elimination d'entrée pour Benjamin Bonzi

Benjamin Bonzi n’a pas rejoint Hugo Gaston et Ugo Humbert en huitièmes de finale de l’Open 13. Le 127eme joueur mondial n’a pas su concrétiser sa bonne entame de match face à Matthew Ebden, issu des qualifications. La première manche a été équilibrée entre les deux joueurs jusqu’au cinquième jeu quand l’Australien a obtenu la première balle de break, aussitôt écartée par le Français qui a su répondre. Après avoir laissé échapper une première opportunité de prendre le service de son adversaire, Benjamin Bonzi a trouvé la faille afin de servir pour remporter le premier set. Ce qu’il a réalisé après avoir écarté une balle de débreak. Avec le break très tôt dans la deuxième manche, le Français s’est offert l’opportunité de servir pour le match mais Matthew Ebden, après avoir manqué trois balles de débreak précédemment, a profité d’un moment de tension chez son adversaire pour recoller puis s’offrir une balle de break. Toutefois, ce n’est qu’au jeu décisif que l’Australien a pu revenir dans le match. Après avoir vu cette opportunité de conclure le match lui filer entre les doigts, Benjamin Bonzi a perdu son service très tôt dans la dernière manche, sans la moindre opportunité de revenir à hauteur. Matthew Ebden a mis fin à la rencontre sur le service du Français (3-6, 7-6, 6-3 en 2h25’) et affrontera Emil Ruusuvuori pour une place en quarts de finale.



MARSEILLE (France, ATP 250, dur indoor, 409 765€)

Tenant du titre : Stefanos Tsitsipas (GRE)



1er tour

Medvedev (RUS, n°1) - Bye

Hanfmann (ALL) - Gerasimov (BIE)

Gaston (FRA, WC) bat Novak (AUT) : 3-6, 6-4, 6-1

Sinner (ITA, n°5) bat Barrère (FRA) : 7-6 (3), 6-7 (5), 7-5



Khachanov (RUS, n°3) - Bye

McDonald (USA) bat Travaglia (ITA) : 7-6 (2), 7-6 (1)

Ebden (AUS, Q) bat Bonzi (FRA, WC) : 3-6, 7-6 (6), 6-3

Ruusuvuori (FIN) bat Nishioka (JAP, n°8) : 6-2, 4-2 abandon



Davidovich Fokina (ESP, n°7) - P.Tsitsipas (GRE, WC)

Kukushkin (KAZ) - Rinderknech (FRA, Q)

Tsonga (FRA) - Lopez (ESP)

Humbert (FRA, n°4) - Bye



Nishikori (JAP, n°6) - Herbert (FRA)

Norrie (GBR) - Lestienne (FRA, Q)

Pouille (FRA) - Molcan (SLQ, Q)

S.Tsitsipas (GRE, n°2) - Bye