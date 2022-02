ATP - Marseille : Bonzi ne s'arrête plus !

MARSEILLE (France, ATP 250, dur intérieur, 622 610€)

Benjamin Bonzi aurait-il trouvé cette semaine, chez lui à Marseille, la clé de la réussite sur le circuit ATP ? L'avenir nous le dira... En tout cas, le tennisman de 25 ans, si brillant sur le circuit Challenger mais en retrait sur le circuit ATP, va disputer samedi sa première demi-finale à ce niveau. Il s'est offert l'une des plus belles victoires de sa carrière en se défaisant du n°15 mondial et tête de série n°4, Aslan Karatsev.Auteur de 6 aces, aucune double-faute et 59% de premières balles, il a sauvé les deux balles de break que s'est procuré le Russe, à 4-3 dans la deuxième manche, alors que Karatsev venait de se faire masser la cuisse droite. Bonzi s'est montré excellent sur sa mise en jeu pendant tout le match, avec cinq jeux blancs sur huit jeux de service ! Quoi qu'il arrive désormais, la semaine du Français est réussie. A confirmer samedi contre Andrey Rublev ou Lucas Pouille.Tsitsipas (GRE, n°1) - Safiullin (RUS, Q)Auger-Aliassime (CAN, n°3) - Ivashka (BIE, n°5)bat Karatsev (RUS, n°4) : 6-1, 6-3- Rublev (RUS, n°2)bat: 6-3, 7-6 (4)bat Machac (RTC, Q) : 6-7 (6), 6-4, 7-6 (4)bat: 7-6 (3), 6-2bat Travaglia (ITA) : 6-1, 6-3bat: 6-4, 6-3bat Rune (DAN) : 6-3, 7-6 (1)bat Albot (MOL) : 6-3, 3-6, 7-6 (2)bat: 4-6, 6-3, 7-6 (3)- Byebat: 6-4, 6-4bat Dzumhur (BOS, Q) : 1-6, 6-3, 6-1bat Popyrin (AUS, n°7) : 6-7 (5), 6-4, 7-6 (3)- Byebat: 6-2, 6-4bat Laaksonen (SUI) : 6-2, 6-7 (5), 7-6 (1)bat Gombos (SLQ) : 7-6 (5), 6-3bat Majchrzak (POL) : 7-6 (1), 6-4bat Kukushkin (KAZ, Q) : 7-6 (5), 7-5bat Bergs (BEL, Q) : 1-6, 6-3, 6-4- Byebat Griekspoor (PBS, n°6) : 7-5, 3-6, 6-1bat Novak (AUT, Alt) : 3-6, 7-5, 6-1bat M.Ymer (SUE) : 6-4, 7-5- Bye