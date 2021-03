ATP - Marseille : Aucune difficulté pour Medvedev, Ebden qualifié surprise pour les demi-finales

Daniil Medvedev a fait respecter la hiérarchie. Opposé à l’Italien Jannik Sinner, tête de série numéro 5, le Russe s’est qualifié pour le dernier carré de l’Open 13 en deux manches sèches. Si la tête de série numéro 1 a vu son adversaire faire mieux que de la résistance en début de match, le numéro 3 mondial a haussé le ton une fois revenu à deux jeux partout. Remportant cinq jeux consécutifs, le Russe a remporté sans coup férir la première manche. Continuant sur sa lancée, Daniil Medvedev s’est offert une première balle de break dès le troisième jeu du deuxième set mais il a dû attendre le jeu de service suivant de Jannik Sinner pour creuser l’écart et, mis à part une balle de débreak écartée dans le huitième jeu, la tête de série numéro 1 n’a pas connu de difficultés pour s’imposer (6-2, 6-4 en 1h17’).

Ebden, la surprise du chef

Mais il n’y aura pas de demi-finale 100% russe car, en ouverture de programme ce vendredi, Karen Khachanov a été surpris par Matthew Ebden, issu des qualifications. Pourtant, après avoir concédé le premier break, le 21eme mondial a su revenir à hauteur et arracher le premier set. Un avantage que le Russe n’a pas su confirmer, concédant son service dans le cinquième jeu de la deuxième manche avant de manquer une opportunité de recoller. Matthew Ebden n’a pas vacillé au moment de revenir à une manche partout. Dès lors, Karen Khachanov a perdu le fil de la rencontre, perdant cinq jeux de suite dont deux breaks puis écartant deux premières balles de match sur son service. Toutefois, l’Australien s’est une nouvelle fois montré solide pour conclure la rencontre (4-6, 6-4, 6-2 en 1h54’), lui qui n’avait plus connu un dernier carré sur le circuit ATP depuis le tournoi d’Atlanta en 2018.



MARSEILLE (France, ATP 250, dur indoor, 409 765€)

Tenant du titre : Stefanos Tsitsipas (GRE)



Quarts de finale

Medvedev (RUS, n°1) bat Sinner (ITA, n°5) : 6-2, 6-4

Ebden (AUS, Q) bat Khachanov (RUS, n°3) : 4-6, 6-4, 6-2

Rinderknech (FRA, Q) - Humbert (FRA, n°4)

Herbert (FRA) - S.Tsitsipas (GRE, n°2)



Huitièmes de finale

Medvedev (RUS, n°1) bat Gerasimov (BIE) : 6-2, 6-4

Sinner (ITA, n°5) bat Gaston (FRA, WC) : 6-4, 6-1

Khachanov (RUS, n°3) bat McDonald (USA) : 7-6 (4), 6-4

Ebden (AUS, Q) bat Ruusuvuori (FIN) : 6-2, 6-2



Rinderknech (FRA, Q) bat Davidovich Fokina (ESP, n°7) : 3-6, 6-1, 6-2

Humbert (FRA, n°4) bat Tsonga (FRA) : 6-3, 6-4

Herbert (FRA) bat Norrie (GBR) : 6-3, 6-4

S.Tsitsipas (GRE, n°2) bat Pouille (FRA) :6-2, 6-3



1er tour

Medvedev (RUS, n°1) - Bye

Gerasimov (BIE) bat Hanfmann (ALL) : 6-2, 6-0

Gaston (FRA, WC) bat Novak (AUT) : 3-6, 6-4, 6-1

Sinner (ITA, n°5) bat Barrère (FRA) : 7-6 (3), 6-7 (5), 7-5



Khachanov (RUS, n°3) - Bye

McDonald (USA) bat Travaglia (ITA) : 7-6 (2), 7-6 (1)

Ebden (AUS, Q) bat Bonzi (FRA, WC) : 3-6, 7-6 (6), 6-3

Ruusuvuori (FIN) bat Nishioka (JAP, n°8) : 6-2, 4-2 abandon



Davidovich Fokina (ESP, n°7) bat P.Tsitsipas (GRE, WC) : 6-0, 6-2

Rinderknech (FRA, Q) bat Kukushkin (KAZ) : 1-6, 6-3, 6-2

Tsonga (FRA) bat Lopez (ESP) : 3-6, 6-4, 7-5

Humbert (FRA, n°4) - Bye



Herbert (FRA) bat Nishikori (JAP, n°6) : 6-1, 6-4

Norrie (GBR) bat Lestienne (FRA, Q) : 6-4, 6-7, 6-3

Pouille (FRA) bat Molcan (SLQ, Q) : 7-5, 6-3

S.Tsitsipas (GRE, n°2) - Bye