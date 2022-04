ATP - Marrakech : Goffin retrouve la finale

David Goffin (31 ans) a dégringolé au classement ces dernières semaines et n'était même pas tête de série du modeste tournoi de Marrakech, en tant que 74eme mondial. Mais le Belge rappelle à tout le monde cette semaine qu'il reste un excellent joueur, avec sa qualification pour la finale du tournoi marocain sur terre battue. Il a dominé en deux sets le n°60 mondial, Federico Coria, sur le score de 6-3, 6-3 en 1h24. Auteur de 53% de premières balles, Goffin n'a été breaké qu'une seule fois lors de ce match, sur son premier jeu de service. Mais il s'est réveillé et a enchaîné trois jeux de suite (3-2) puis deux nouveaux breaks à 3-3 et 5-3 pour empocher le premier set. Dans le deuxième, un seul break lui a suffi, à 4-3, et le voilà en finale d'un tournoi ATP pour la première fois depuis sa victoire à Montpellier fin février 2021. Le Belge, qui va gagner au moins 23 places au prochain classement, va disputer sa quinzième finale et visera son sixième titre.



MARRAKECH (Maroc, ATP 250, terre battue, 534 555 €)

Tenant du titre (en 2019) : Benoit Paire (FRA)



Demi-finales

Molcan (SLQ) - Djere (SER, n°8)

Goffin (BEL) bat Coria (ARG) : 6-3, 6-3



Quarts de finale

Molcan (SLQ) bat Van de Zandschulp (PBS, n°6) : 4-6, 6-3, 6-4

Djere (SER, n°8) bat Musetti (ITA) : 6-3, 6-2

Coria (ARG) bat Gasquet (FRA) : 6-7 (1), 6-1, 6-4

Goffin (BEL) bat Carballes Baena (ESP) : 6-7 (6), 6-4, 6-0



Huitièmes de finale

Molcan (SLQ) bat Auger-Aliassime (CAN, n°1, WC) : 6-4, 2-6, 7-6 (7)

Van de Zandschulp (PBS, n°6) bat Kopriva (RTC, Q) : 6-2, 6-4

Musetti (ITA) bat Taberner (ESP) : 6-1, 6-7 (3), 6-3

Djere (SER, n°8) bat Jaziri (TUN, WC) : 6-4, 6-2



Coria (ARG) bat Basic (BOS, Q) : 6-4, 6-2

Gasquet (FRA) bat Kotov (RUS, Q) : 6-3, 3-6, 6-3

Carballes Baena (ESP) bat Sousa (POR) : 6-2, 7-6 (4)

Goffin (BEL) bat Andujar (ESP) : 5-7, 7-6 (4), 6-3



1er tour

Auger-Aliassime (CAN, n°1, WC) bat Benchetrit (MAR, WC) : 6-3, 6-3

Molcan (SLQ) bat Travaglia (ITA) : 6-0, 6-4

Kopriva (RTC, Q) bat Zapata Miralles (ESP, LL) : 6-1, 6-4

Van de Zandschulp (PBS, n°6) bat Dellien (BOL) : 6-3, 3-6, 6-4



Musetti (ITA) bat Ramos-Viñolas (ESP, n°4) : 7-6 (5), 6-1

Taberner (ESP) bat Hanfmann (ALL) : 6-2, 1-0 abandon

Jaziri (TUN, WC) bat Vesely (RTC) : 6-7 (6), 6-3, 2-0 abandon

Djere (SER, n°8) bat Lehecka (RTC) : 6-4, 6-4



Coria (ARG) bat Davidovich Fokina (ESP, n°7) : 7-5, 3-6, 6-4

Basic (BOS, Q) bat Majchrzak (POL) : 4-6, 6-4, 6-1

Gasquet (FRA) bat Laaksonen (SUI) : 7-5, 4-6, 6-4

Kotov (RUS, Q) bat Griekspoor (PBS, n°9) : 0-6, 6-2, 6-2



Sousa (POR) bat Delbonis (ARG, n°5) : 6-2, 5-7, 6-3

Carballes Baena (ESP) bat Cecchinato (ITA) : 7-5, 7-6 (1)

Goffin (BEL) bat Dzumhur (BOS, Q) : 6-2, 7-6 (3)

Andujar (ESP) bat Evans (GBR, n°2) : 6-4, 6-2