ATP - Marrakech : Gasquet s'offre un deuxième quart cette saison

Après Montpellier, Marrakech ! Richard Gasquet (35 ans, 86eme) va disputer son deuxième quart de finale de la saison sur le circuit ATP, lui qui est le seul Français à jouer cette semaine sur le circuit principal. Opposé au qualifié russe Pavel Kotov (23 ans, 172eme), qui avait remporté mercredi le tout premier match de sa carrière sur le circuit ATP, le Biterrois s'est imposé 6-3, 3-6, 6-3 en 1h48, dans un match marqué par treize jeux blancs. Gasquet est très bien entré dans son match en menant 3-0, puis il a repris le service du Russe sur un jeu blanc (4-2) alors qu'il venait tout juste d'être débreaké, et a empoché le set quelques minutes plus tard. Scénario inverse dans la deuxième manche, où Kotov a mené 3-1, puis a vu Gasquet revenir à 3-3, avant de céder sa mise en jeu à 3-4, puis la manche. Il a donc fallu disputer un troisième set et le Français, après avoir sauvé trois balles de break d'entrée, a tenu sans problème par la suite, puis a signé le break décisif à 4-3 sur un jeu blanc, avant de conclure sur un nouveau jeu blanc et décrocher son billet pour les quarts. Il affrontera pour une place dans le dernier carré Federico Coria (30 ans, 60eme) pour la première fois de sa carrière.



MARRAKECH (Maroc, ATP 250, terre battue, 534 555 €)

Tenant du titre (en 2019) : Benoit Paire (FRA)



Huitièmes de finale

Auger-Aliassime (CAN, n°1, WC) - Molcan (SLQ)

Kopriva (RTC, Q) - Van de Zandschulp (PBS, n°6)

Musetti (ITA) bat Taberner (ESP) : 6-1, 6-7 (3), 6-3

Djere (SER, n°8) bat Jaziri (TUN, WC) : 6-4, 6-2



Coria (ARG) bat Basic (BOS, Q) : 6-4, 6-2

Gasquet (FRA) bat Kotov (RUS, Q) : 6-3, 3-6, 6-3

Carballes Baena (ESP) bat Sousa (POR) : 6-2, 7-6 (4)

Goffin (BEL) bat Andujar (ESP) : 5-7, 7-6 (4), 6-3



1er tour

Auger-Aliassime (CAN, n°1, WC) bat Benchetrit (MAR, WC) : 6-3, 6-3

Molcan (SLQ) bat Travaglia (ITA) : 6-0, 6-4

Kopriva (RTC, Q) bat Zapata Miralles (ESP, LL) : 6-1, 6-4

Van de Zandschulp (PBS, n°6) bat Dellien (BOL) : 6-3, 3-6, 6-4



Musetti (ITA) bat Ramos-Viñolas (ESP, n°4) : 7-6 (5), 6-1

Taberner (ESP) bat Hanfmann (ALL) : 6-2, 1-0 abandon

Jaziri (TUN, WC) bat Vesely (RTC) : 6-7 (6), 6-3, 2-0 abandon

Djere (SER, n°8) bat Lehecka (RTC) : 6-4, 6-4



Coria (ARG) bat Davidovich Fokina (ESP, n°7) : 7-5, 3-6, 6-4

Basic (BOS, Q) bat Majchrzak (POL) : 4-6, 6-4, 6-1

Gasquet (FRA) bat Laaksonen (SUI) : 7-5, 4-6, 6-4

Kotov (RUS, Q) bat Griekspoor (PBS, n°9) : 0-6, 6-2, 6-2



Sousa (POR) bat Delbonis (ARG, n°5) : 6-2, 5-7, 6-3

Carballes Baena (ESP) bat Cecchinato (ITA) : 7-5, 7-6 (1)

Goffin (BEL) bat Dzumhur (BOS, Q) : 6-2, 7-6 (3)

Andujar (ESP) bat Evans (GBR, n°2) : 6-4, 6-2