MARRAKECH (Maroc, ATP 250, terre battue, 534 555 €)

Quarts de finale



Huitièmes de finale

1er tour

Après Montpellier, Marrakech ! Richard Gasquet (35 ans, 86eme) va disputer son deuxième quart de finale de la saison sur le circuit ATP, lui qui est le seul Français à jouer cette semaine sur le circuit principal. Opposé au qualifié russe Pavel Kotov (23 ans, 172eme), qui avait remporté mercredi le tout premier match de sa carrière sur le circuit ATP,Gasquet est très bien entré dans son match en menant 3-0, puis il a repris le service du Russe sur un jeu blanc (4-2) alors qu'il venait tout juste d'être débreaké, et a empoché le set quelques minutes plus tard. Scénario inverse dans la deuxième manche, où Kotov a mené 3-1, puis a vu Gasquet revenir à 3-3, avant de céder sa mise en jeu à 3-4, puis la manche. Il a donc fallu disputer un troisième set et le Français, après avoir sauvé trois balles de break d'entrée, a tenu sans problème par la suite, puis a signé le break décisif à 4-3 sur un jeu blanc, avant de conclure sur un nouveau jeu blanc et décrocher son billet pour les quarts. Il affrontera pour une place dans le dernier carré Federico Coria (30 ans, 60eme) pour la première fois de sa carrière.Dans le haut du tableau, le Néerlandais Botic Van de Zandschulp, tête de série n°6, a parfaitement tenu son rang en se défaisant du qualifié tchèque Vit Kopriva : 6-2, 6-4 en 1h19. Le quart de finaliste surprise du dernier US Open (26 ans, 43eme) a remporté facilement le premier set en breakant deux fois, puis a vu son adversaire revenir de 0-3 à 4-4 dans le deuxième, mais lui a pris une dernière fois son service à 4-4 pour s'imposer.Le Canadien, à la recherche de confiance après ses défaites d'entrée à Indian Wells (contre...Van de Zandschulp) et Miami (contre Kecmanovic), est tombé après un match de 2h38, perdu 6-4, 2-6, 7-6. Auteur notamment de 10 doubles-fautes, FAA a perdu son service à trois reprises. Il a lâché le premier set grâce en se faisant breaker à 4-4, mais a gagné facilement le deuxième. Tout s'est donc joué dans la troisième manche, où Auger-Aliassime a manqué une balle de match à 6-5, et dans le tie-break, Molcan en a manqué une à son tour à 6-5, puis le Canadien en a raté une deuxième à 7-6, et le Slovaque est finalement parvenu à conclure à 8-7 au bout du suspense.Molcan (SLQ) - Van de Zandschulp (PBS, n°6)Musetti (ITA) - Djere (SER, n°8)Coria (ARG) -Carballes Baena (ESP) - Goffin (BEL)bat Auger-Aliassime (CAN, n°1, WC) : 6-4, 2-6, 7-6 (7)bat Kopriva (RTC, Q) : 6-2, 6-4bat Taberner (ESP) : 6-1, 6-7 (3), 6-3bat Jaziri (TUN, WC) : 6-4, 6-2bat Basic (BOS, Q) : 6-4, 6-2bat Kotov (RUS, Q) : 6-3, 3-6, 6-3bat Sousa (POR) : 6-2, 7-6 (4)bat Andujar (ESP) : 5-7, 7-6 (4), 6-3bat Benchetrit (MAR, WC) : 6-3, 6-3bat Travaglia (ITA) : 6-0, 6-4bat Zapata Miralles (ESP, LL) : 6-1, 6-4bat Dellien (BOL) : 6-3, 3-6, 6-4bat Ramos-Viñolas (ESP, n°4) : 7-6 (5), 6-1bat Hanfmann (ALL) : 6-2, 1-0 abandonbat Vesely (RTC) : 6-7 (6), 6-3, 2-0 abandonbat Lehecka (RTC) : 6-4, 6-4bat Davidovich Fokina (ESP, n°7) : 7-5, 3-6, 6-4bat Majchrzak (POL) : 4-6, 6-4, 6-1bat Laaksonen (SUI) : 7-5, 4-6, 6-4bat Griekspoor (PBS, n°9) : 0-6, 6-2, 6-2bat Delbonis (ARG, n°5) : 6-2, 5-7, 6-3bat Cecchinato (ITA) : 7-5, 7-6 (1)bat Dzumhur (BOS, Q) : 6-2, 7-6 (3)bat Evans (GBR, n°2) : 6-4, 6-2