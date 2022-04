Après une journée de lundi qui a empêché le dernier tour des qualifications de se terminer et le premier tour du tournoi principal de commencer, en raison de la pluie qui n'a pas cessé de tomber sur Marrakech, cela se passe beaucoup mieux ce mardi. Tous les matchs ont pu débuter en temps et en heure, et Laslo Djere, première tête de série en lice, est parvenu à se qualifier pour les huitièmes de finale. Le Serbe a battu Jiri Lehecka sur le score de 6-4, 6-4 en 1h15. Dans chaque set, Djere a pris de l'avance en breakant son adversaire, mais s'est fait débreaker blanc par la suite (3-3 dans le premier set, 1-1 dans le deuxième), avant de prendre de nouveau le service du Tchèque à 5-4 dans les deux manches pour l'emporter. Incapable de gagner un match à Buenos Aires et à Rio de Janeiro, il remporte sa première victoire sur terre battue de la saison et affrontera Malek Jaziri en huitièmes de finale. Le Tunisien a profité de l'abandon de Jiri Vesely (6-7, 6-3, 2-0 en 1h58'). Tête de série numéro 4 du tournoi, Albert Ramos-Viñolas a déjà pris la direction de la sortie. Opposé à l’Italien Lorenzo Musetti, l’Espagnol s’est incliné en deux manches. Alors que les deux joueurs se sont échangés les breaks, le 82eme mondial a manqué deux balles de set avant d’être emmené au jeu décisif. Remportant cinq points de suite, l’Italien a pris l’avantage. La deuxième manche a connu un déroulement bien différent avec Lorenzo Musetti qui a vite mené quatre jeux à rien avant de gérer son avantage (7-6, 6-1 en 1h43’).



MARRAKECH (Maroc, ATP 250, terre battue, 534 555 €)

Tenant du titre (en 2019) : Benoit Paire (FRA)



1er tour

Auger-Aliassime (CAN, n°1, WC) - Benchetrit (MAR, WC)

Molcan (SLQ) - Travaglia (ITA)

Zapata Miralles (ESP, LL) - Kopriva (RTC, Q)

Dellien (BOL) - Van de Zandschulp (PBS, n°6)



Musetti (ITA) bat Ramos-Viñolas (ESP, n°4) : 7-6 (5), 6-1

Taberner (ESP) bat Hanfmann (ALL) : 6-2, 1-0 abandon

Jaziri (TUN, WC) bat Vesely (RTC) : 6-7 (6), 6-3, 2-0 abandon

Djere (SER, n°8) bat Lehecka (RTC) : 6-4, 6-4



Davidovich Fokina (ESP, n°7) - Coria (ARG)

Majchrzak (POL) - Basic (BOS, Q)

Laaksonen (SUI) - Gasquet (FRA)

Kotov (RUS, Q) - Griekspoor (PBS)



Delbonis (ARG, n°5) - Sousa (POR)

Cecchinato (ITA) - Carballes Baena (ESP)

Goffin (BEL) - Dzumhur (BOS, Q)

Andujar (ESP) - Evans (GBR)