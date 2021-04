ATP - Marbella : Ramos-Vinolas brille à domicile

L'Espagne pourrait compter quatre représentants dans le dernier carré du tournoi de Marbella, et un quart du travail a déjà été effectué, avec la qualification d'Albert Ramos-Vinolas. Tête de série n°4, il a dû lutter pendant 2h46, mais a fini par venir à bout de Norbert Gombos. Il s'est imposé 6-7, 7-5, 6-4. Dans ce premier match depuis sept ans entre les deux hommes, l'Espagnol a le mieux commencé, en menant 4-2. Mais il a manqué une balle de set à 5-3, puis s'est fait débreaker lorsqu'il servait pour le set, avant de sauver à son tour deux balles de set à 6-5, et finalement s'incliner au tie-break (7-4). Dans la deuxième manche, le n°47 mondial a breaké d'entrée, mais le n°99 est revenu dans la foulée, et Ramos-Vinolas a empoché le set en breakant à 6-5. Le match s'est finalement joué en toute fin de troisième set, lorsque l'Espagnol a mis la pression sur le Slovaque qui servait pour revenir à 5-5, en le breakant pour remporter ce match. Prochain adversaire : Pablo Carreno Busta ou Soonwoo Kwon.



MARBELLA (Espagne, ATP 250, terre battue, 408 800€)

1ere édition



Quarts de finale

Carreño Busta (ESP, n°1) - Kwon (CdS, n°7)

Ramos-Viñolas (ESP, n°4) bat Gombos (SLQ) : 6-7 (4), 7-5, 6-4

Alcaraz (ESP, WC) - Ruud (NOR, n°3)

Ivashka (BIE) - Munar (ESP)



Huitièmes de finale

Carreño Busta (ESP, n°1) bat Vilella Martinez (ESP, Q) : 7-6 (2), 6-3

Kwon (CdS, n°7) bat Bagnis (ARG) : 6-1, 6-3

Ramos-Viñolas (ESP, n°4) bat Berankis (LIT) : 6-3, 4-6, 6-3

Gombos (SLQ) bat Delbonis (ARG, n°8) : 5-7, 7-6 (4), 7-6 (1)



Alcaraz (ESP, WC) bat Lopez (ESP, n°6) : 4-6, 6-2-6, 4-

Ruud (NOR, n°3) bat Mager (ITA) : 6-3, 6-2

Ivashka (BIE) bat Davidovich Fokina (ESP, n°5) : 6-1, 6-3

Munar (ESP) bat Fognini (ITA, n°2, WC) : 6-2, 6-1



1er tour

Carreño Busta (ESP, n°1) - Bye

Vilella Martinez (ESP, Q) bat Zapata Miralles (ESP, Q) : 6-2, 6-3

Bagnis (ARG) bat F.Cerundolo (ARG) : 6-3, 7-6 (2)

Kwon (CdS, n°7) bat Rune (DAN, WC) : 6-3, 3-6, 7-6 (4)



Ramos-Viñolas (ESP, n°4) - Bye

Berankis (LIT) bat Pouille (FRA) : 6-4, 6-7 (5), 7-5

Gombos (SLQ) bat Londero (ARG) : 6-7 (3), 6-1, 6-3

Delbonis (ARG, n°6) bat Carballes Baena (ESP) : 7-5, 6-1



Lopez (ESP, n°6) bat Daniel (JAP) : 6-4, 6-4

Alcaraz (ESP, WC) bat Milojevic (SER, Q) : 7-6 (3), 6-3

Mager (ITA) bat Kukushkin (KAZ) : 7-5, 6-3

Ruud (NOR, n°3) - Bye



Davidovich Fokina (ESP, n°5) bat Dzumhur (BOS) : 6-7 (1), 6-2, 6-2

Ivashka (BIE) bat Martinez (ESP) : 6-3, 7-6 (2)

Munar (ESP) bat Laaksonen (SUI, Q) : 6-4, 6-1

Fognini (ITA, n°2, WC) - Bye